Die irreführenden Versprechen zur öffentlichen Nutzung am Beispiel des ehemaligen Zuger Stadthauses Der Gemeinderat Stefan W. Huber hat bei der Stadt eine Interpellation eingereicht, in der er wissen will, wie vorgegangen wird, wenn aus einer städtischen Immobilie eine öffentliche wird. Als Beispiel soll die Nutzung des ehemaligen Stadthauses beim Kolinplatz dienen. Tijana Nikolic 17.11.2020, 13.33 Uhr

Wie geht der Stadtrat vor, wenn eine städtische Immobilie umgenutzt wird, und wie wird entschieden, ob die Immobilie öffentlich zugänglich wird? Zu diesem Thema hat Stefan W. Huber, Gemeinderat und Fraktionschef der Grünliberalen Partei Zug, im September die Interpellation «Probleme bei der Umsetzung öffentlicher Nutzungen am Beispiel des ehemaligen Stadthauses» eingereicht. Der Interpellant wollte darin wissen, welche Probleme bei der Regelung der öffentlichen Nutzung von Immobilien in der Stadt Zug entstehen können. Der Stadtrat nahm nun schriftlich Stellung dazu.

Das ehemalige Stadthaus am Kolinplatz in Zug ist Sitz der SEBA Bank, welche die Zuger Bevölkerung mit verschiedenen öffentlichen Beiträgen anzusprechen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 23. Dezember 2019)

In der Antwort heisst es, dass keine verbindliche Vereinbarung bezüglich einer öffentlichen Nutzung mit der jetzigen Mietpartei, der Krypto-Bank SEBA, getroffen wurde. Die Bank wäre aber bereit gewesen, die Zuger Bevölkerung mit verschiedenen Beiträgen anzusprechen. Im Nachnutzungskonzept des Grossen Gemeinderats von 2013 wurde dazu festgehalten, dass «die Liegenschaft für keine unmittelbare städtische Nutzung mehr nötig sei» sowie «eine Option bleibt, dass das Erdgeschoss weiterhin öffentlich gehalten wird». Im Zwischenbericht zum Nachnutzungskonzept des Grossen Gemeinderats vom Dezember 2018 hatte der Stadtrat dann mitgeteilt, dass die Liegenschaft am Kolinplatz langfristig zur Büronutzung vermietet werden soll.

Arbeitsort Altstadt hat Mehrwert für Gewerbe und Gastronomie

Der Stadtrat sei ebenfalls der Meinung, dass die aktuelle Nutzung einen Mehrwert für die Altstadt schaffe, indem sie die Kryptowelt für «alle hautnah erlebbar» mache und das Crypto Valley mit seinen Technologien der Bevölkerung näher brächte. Ausserdem habe die SEBA Bank trotz des Coronavirus in den letzten acht Monaten rund 30 Anlässe in den öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten durchgeführt, pandemiebedingt auch zahlreiche Web-Seminare. Ebenfalls habe sie die Räumlichkeiten für Anlässe zur Verfügung gestellt, bei denen sie nicht der Veranstalter gewesen sei. Durch die Erhaltung der Altstadt als Arbeitsort sei zudem für das Gewerbe und die Gastronomie ein Mehrwert entstanden.

Das Nachnutzungskonzept von 2013 sei eine Auflistung der Themen und Handlungsfelder hinsichtlich einer Zentralisierung der Verwaltung und kein fertiger Beschluss gewesen, beteuert der Stadtrat. Im Detail hätten sich viele Anpassungen des Konzeptes ergeben, deshalb habe der Stadtrat auch einen Zwischenbericht vorgelegt. Beim Beispiel Stadthaus sei wiederholt der Verlust des Trauzimmers kritisiert worden. Dies sei logistisch und sicherheitstechnisch nicht umsetzbar gewesen. Man sei jedoch davon überzeugt, mit den realisierten Alternativen einer standesamtlichen Trauung im Gesellschaftsraum Parktower oder im Rathaus der Bürgergemeinde in der Altstadt eine überzeugende Lösung realisiert zu haben.

Ein Mieter für das ganze Haus lohnt sich mehr

Bei der Umsetzung öffentlicher Nutzungen ergibt sich oft eine Lücke zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Das heisst, obwohl in der Konzeptphase beispielsweise die Idee für ein Bistro bestehe, zeige sich in der Vertiefung, dass dies erhebliche Kosten verursache oder dass zusätzliche Restriktionen gegen eine Realisierung sprechen würden. Eine Vermietung des ehemaligen Stadthauses, beispielsweise an eine Boutique oder einen Coiffeur, sei deshalb von vornherein ausgeschlossen worden, erläutert der Stadtrat weiter.

In der Stadt Zug käme es bei der Umsetzung von Konzepten zur öffentlichen Nutzung regelmässig zu Unklarheiten, Verzögerungen und Rückziehern, findet Interpellant Huber. Die Skylounge und den Parktower nennt er als Beispiele. Bei der Umsetzung solcher Ideen seien viele Details zu beachten, laut dem Stadtrat. Oftmals bilde sich auch Widerstand, wie beispielsweise im Gesellschaftsraum Parktower, welcher erst durch eine detaillierte Aufarbeitung der Nutzungsregeln mit der Stockwerkeigentümergemeinschaft aufgelöst werden könne.

«Die Antworten sind sehr aufschlussreich, aber auch etwas schönfärberisch», sagt Huber. Statt konkrete Vorstellungen oder klare Mindestanforderungen an die öffentliche Nutzung zu haben, werde immer wieder als Argument angeführt, bestimmte Projekte zu unterstützen. Im Nachhinein zeige sich regelmässig, dass die versprochene Nutzung entweder gar nicht oder nur ungenügend umgesetzt werde. «Der Stadtrat schreibt zwar, dass die Anlässe aufgrund der Coronapandemie digital als Webinare stattfinden, doch da die Webinare bereits vor der Pandemie im Februar gestartet sind und die Bank sich in keiner Form dazu verpflichtet hat, darf am Willen zur Umsetzung des öffentlichen Nutzens stark gezweifelt werden», so Huber.

«Als nächsten Schritt ein Postulat einzureichen, ist eine Option»

«Es hiess, das Trauzimmer könne weiter genutzt werden, das Erdgeschoss würde einer öffentlichen Nutzung zugeführt sowie der neue Mieter sei hochmotiviert, der Bevölkerung durch eine öffentliche Nutzung einen Mehrwert zu bieten, doch aus all dem wurde nichts.» Die Gründe dafür lägen entweder in mangelndem Verhandlungsgeschick, in falschen Versprechungen oder in ungenügender Vorbereitung. «Als nächsten Schritt ein Postulat einzureichen, ist eine Option, die ich aktuell prüfe. Offensichtlich besteht Handlungsbedarf», sagt Huber abschliessend.