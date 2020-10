Porträt «Die Kinder blühen auf»: In Zug kümmert sich eine Störlehrerin um Englisch sprechende Expat-Kids Kinder mit englischer Muttersprache langweilen sich oft im regulären Englischunterricht. Deshalb werden sie in der Stadt Zug separat gefördert.

Cornelia Bisch 21.10.2020, 05.00 Uhr

Spielerisch unterrichtet die Amerikanerin Stormy Berney die Englisch sprechenen Schüler im Schulhaus Burgbach. Bild: Christian Herbert Hildebrand

(Zug, 19. Oktober 2020)

Die Augen der quirligen Amerikanerin Stormy Berney leuchten, als sie von ihren Schülern und ihrer Aufgabe als Stör-Englischlehrerin bei den Stadtzuger Schulen spricht. Seit zwei Jahren unterrichtet sie ausschliesslich Kinder mit englischer Muttersprache, die im Regelunterricht der Primarschule unterfordert sind. Berney erzählt:

«Es ist so interessant für mich zu hören, wo die Kinder schon überall gelebt und welche Erfahrungen sie gemacht haben.»

Gesprochen werde im Unterricht ausschliesslich Englisch. Im Allgemeinen würden Kinder wie Eltern auf Grammatik und Rechtschreibung als primäre Unterrichtsziele pochen. «Viele sprechen die Sprache sehr gut und haben einen breiten Wortschatz, jedoch keine fundierten grammatikalischen und orthografischen Kenntnisse.» Hier fasst Stormy Berney nach und führt die Kinder spielerisch in die Materie ein.

Die Kinder blühen auf

Dabei muss sie sehr flexibel sein, weil das Leistungsgefälle und der Altersunterschied zwischen den Kindern gross sind. «Sie blühen förmlich auf, wenn sie etwas in ihrer eigenen Muttersprache tun können», berichtet die zweifache Mutter und professionelle Englischlehrerin. Dabei komme es nicht darauf an, in welchem Jahr ein Kind in den Kurs einsteige. «Jedes Jahresprogramm wird neu zusammengestellt und steht für sich selbst, ist also nicht aufbauend.» Manche Kinder würden nur an einem Zyklus teilnehmen, manche an mehreren.

«Es sind nicht nur Kinder aus Expat-Familien dabei, sondern auch Schweizer mit einem englischsprachigen Elternteil.»

Stormy Berney hat den Kopf voller Ideen und Pläne, was sie noch alles mit den Kindern machen könnte. Gerne hätte sie mehr Zeit zur Verfügung. «Aber wir machen auf jeden Fall das Beste daraus», betont sie.

Hoher Anteil an Englischsprechenden

Elf Prozent der Schüler im Kanton Zug sprechen Englisch als Muttersprache. Das entspricht der Hälfte aller hier lebenden Fremdsprachigen. «Viele langweilen sich im regulären Unterricht», erzählt Sonja Zwyssig, Fachperson Begabungsförderung des Bildungsdepartements der Stadt Zug. «Dennoch müssen sie dabei sein, da sie ja auch alle Prüfungen in diesem Fach ablegen müssen.» Deshalb würden Eltern wie Kinder die zusätzliche Sprachförderung begrüssen.

Nach den Herbst- bis zum Beginn der Sommerferien besucht Stormy Berney jedes der sieben Primarschulhäuser der Stadt Zug während fünf aufeinander folgenden Wochen an je einem Halbtag und erteilt den Englisch sprechenden Kindern vertiefenden Unterricht. Die Teilnahme ist freiwillig. Zwyssig berichtet:

«Dieses Jahr gibt es sogar diverse Wahlmöglichkeiten.»

Denn neben dem eigentlichen Kurs wird zusätzlich ein Buchprojekt angeboten. «Dabei lesen die Schüler ein Buch ihrer Wahl und schreiben einen Bericht darüber. Diesen können sie an der üblichen Jahresendveranstaltung Eltern und Publikum vortragen, wenn sie möchten.»

In einem Gemeinschaftsprojekt mit der Pädagogischen Hochschule Zug (PHZG) werden die Berichte von Studierenden zu einem Buch zusammengefasst, welches dann als Empfehlung für Englisch sprachige Leseratten dient. Studierende der PHZ unterstützen die Fachlehrpersonen auch mit weiteren Projekten (siehe Kasten).

Ergänzendes Unterrichtsmaterial Studierende der Pädagogischen Hochschule Zug (PHZG), haben im Rahmen eines Moduls an den Zuger Schulen mittels Befragung von Eltern und Kindern untersucht, wie die Englisch sprechenden Schüler den regulären Englischunterricht erleben. «Viele von ihnen gaben an, sich zu langweilen», erzählt Sylvia Nadig, Dozentin an der PHZG. Es existiere auch kaum unterrichtsergänzendes Material, welches die Lehrpersonen nutzen könnten. Drei Gruppen von Studierenden untersuchen nun in einem weiteren Schritt, auf welche Art die Englisch sprechenden Schüler während des regulären Unterrichts mit angemessenem Aufwand auf ihrem Niveau gefördert werden könnten. «Ziel ist es, mit den gewonnenen Erkenntnissen Unterrichtsmaterial zu entwickeln und den Lehrpersonen zur Verfügung zu stellen», so Nadig. Bereits stehen auf der Plattform www.fremdsprachen.phzg.ch diverse Unterrichtsmaterialien zum Download bereit. (cb)

Anpassung der Stundenpläne ist unmöglich

Der Kurs findet während des regulären Schulunterrichts statt. «Leider ist es nicht möglich, den Unterricht anstelle der regulären Englischlektionen abzuhalten», erklärt Sonja Zwyssig. Da die Primarschulkinder von der dritten bis zur sechsten Klasse an diesem Kurs teilnehmen könnten, sei es unmöglich, sämtliche Stundenpläne entsprechend anzupassen. Aber das sei in der Regel kein Problem für die Kinder, die den versäumten Schulstoff rasch nachholen würden.