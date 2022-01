Kolumne «Seitenblick»: Die Krux mit dem Ausmisten Rahel Hug über den vollen Kleiderschrank – und die Schwierigkeit, sich von alten Stücken zu trennen. Rahel Hug 29.01.2022, 05.00 Uhr

Es gibt Leute, die können ohne Probleme radikal ausmisten. Ich gehöre – zumindest wenn es um Kleider geht – nicht dazu. Wird es in meinem Schrank mal wieder zu eng, ist Aussortieren angesagt. Denn schliesslich steht nicht unendlich viel Platz zur Verfügung, zumal bereits eine grosse Kleiderstange und zwei Garderoben reich behängt sind.

Doch beim Ausmustern von Klamotten komme ich nicht vom Fleck. Oder anders gesagt: Zeitlicher Aufwand und «Ertrag» (Anzahl Stücke im Sack, der bis zum nächsten Kleidertausch, Flohmarkt oder Ökihofbesuch in den Keller wandert) stimmen in keinster Weise überein. Bei jedem noch so alten und zwei Jahre nicht getragenen T-Shirt überlege ich, ob ich es nicht doch irgendwann noch einmal brauchen könnte – sei es nur für die Gartenarbeit oder einen Ausflug in die Berge.

Weg damit, ohne dem guten Stück auch nur eine einzige klitzekleine Träne nachzuweinen? Ich wünschte, das wäre bei mir der Fall. Meistens wandert das Kleidungsstück aber zurück in den Schrank, bis ich mich bei der nächsten Runde endgültig von ihm trennen kann – selbstredend ohne es in der Zwischenzeit nochmals angezogen zu haben.

Wobei endgültig nicht immer gleich endgültig ist. Es kommt nämlich vor, dass ich beinahe vergessene Pullis, Shirts oder Hosen aus der Tasche im Keller erneut hervorkrame und mich ihrer wieder annehme, weil sie mir irgendwie halt doch gefallen. Hier hilft nur eines: nach dem Misten sofort wegbringen. Spenden, Verkaufen, Tauschen, Recyceln – egal, Hauptsache, es geht schnell. Aus den Augen, aus dem Sinn. Immer ein guter Rat: Bei jedem neu gekauften Teil muss ein altes weg. Und: Weniger ist mehr. Diesbezüglich erziele ich mit fortschreitendem Alter Verbesserungen. Geshoppt wird immer seltener.

Weitere Tipps aus dem Netz zum entspannten Ausmisten haben jedoch bisher nur wenig geholfen. Der Leidensdruck muss schon ziemlich gross sein, damit sich etwas tut. Das ist dann der Fall, wenn der Schrank überquillt und ich die Lieblingsstücke kaum mehr finde. Ist es dann geschafft und ein Haufen Kleider landet im Sammelcontainer, fühlt sich das wunderbar an. Luftig und leicht – genauso wie die Auswahl im Schrank.