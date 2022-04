Vereine/Verbände Die lange Reise vor begeistertem Publikum beendet Der Baarer Chor vocal emotions schaut auf ein gelungenes Konzert zurück. Für vocal emotions: Marylise Schiesser 27.04.2022, 18.21 Uhr

Der Baarer Chor überzeugte mit einem gelungenen Auftritt. Bild: PD

Die Vorbereitung zum Feiern des 20. Geburtstags, welches ursprünglich Ende Oktober 2020 geplant war, verwandelte sich in einer Odyssee für den Baarer Chor vocal emotions. Nach drei Verschiebungen und zahlreichen, kreativen Lösungen zum Proben waren alle Mitglieder überglücklich, vor der Bühne zu stehen. Am 2. und 3. April 2022 konnte das Jubiläumsprogramm «Voyage, Voyage» vor zahlreichem Publikum in der Aula Sennweid in Baar durchgeführt werden.

Viele positive Rückmeldungen erhalten

Die Begeisterung für das Singen im Chor erreichte sofort das Publikum. Nicht nur das vielseitige, in sechs Sprachen gesungene Repertoire mit talentierten, chorinternen Solisten/-innen, unterstützt von einer kleinen Band und moderner Soundtechnik überzeugte. Auch der ganze Rahmen konnte punkten: die Dekoration in Retrostyle, die witzige Moderation der Reisebegleiterinnen und die lockere Mise en Scene. Nach einem Flug nach Nordamerika (New York, New York), waren unter anderem Reisedestinationen in Südamerika (Mas que Nada) und Europa (Budapest) vorgesehen. Schlussendlich verabschiedete sich der Chor in Afrika mit dem bekannten Song «Pata, Pata».

Ein gut gelungenes Konzert hat eine positive Wirkung: Mehrere neue aktive und passive Mitglieder haben sich anschliessend beim Chor gemeldet. Das ist ein guter Zeitpunkt, um für die weitere Reise einzusteigen: Jetzt werden für die 2. Zuger Chornacht im September neue Lieder eingeübt. Singfreudige sind herzlich willkommen und die Männer freuen sich besonders auf Verstärkung. Weitere Infos unter vocal-emotions.ch.