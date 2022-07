Vereine&Verbände Die Lernenden sind nun ihre eigenen Regisseure Über hundert Gäste feierten bei sommerlichen Temperaturen und in der Abendsonne den Abschluss der Lernenden, die ihre Ausbildung im Verbund bei Bildxzug im Sommer beenden. Für Bildxzug: Tanja Stadelmann 01.07.2022, 16.44 Uhr

Beat Gauderon vergleicht die berufliche Bildung mit einer Filmproduktion.

«Die ganze Welt ist eine grosse Geschichte, und wir spielen darin mit.» Mit diesem Zitat des Buchautors Michael Ende und dem gleichnamigen Film «MOMO» beendete Beat Gauderon, Geschäftsleiter von Bildxzug, seine Gedanken zum Abschluss der Lernenden, passend zum Motto des Abends «FILM».

Mit einer aufwendigen Filmproduktion verglich Gauderon die berufliche Bildung und deren Herausforderungen. Mit der Wahl eines überzeugenden Drehbuchs sei die Erfolgsgeschichte eines Films wohl garantiert. In der beruflichen Bildung entspreche diese der richtigen Berufswahl.

Für den Erfolg ist das Umfeld zentral

Doch für den Erfolg brauche es auch eine kompetente Filmcrew, die zu vergleichen sei mit den Berufs- und Praxisbildnerinnen, den Lehrpersonen, Eltern und Coaches. «Ein guter Film kann nur realisiert werden, wenn es Produzenten gibt, die das Projekt finanzieren und an den Erfolg glauben!», so Gauderon weiter. «Eure Ausbildungsbetriebe haben diesen Part übernommen und freuen sich auf ihr Return-on-Investment, wenn sie gut ausgebildete und kompetente Fachpersonen in ihrem Unternehmen weiterbeschäftigen können.» Den wohl zentralsten Fokus legte Gauderon auf die Rolle der Schauspielerin, des Schauspielers, die durch die Lernenden eingenommen wurde. Die Lernenden hätten jedoch nicht nur eine Rolle gespielt, sondern diese wirklich gelebt. Sie hätten gezeigt, was in ihnen an Begabung und Talenten steckt, und so auf der Leinwand überzeugt.

Den Lehrabschluss verglich Gauderon mit dem fertigen Filmstreifen, auf dem alle Informationen und Szenen der letzten Jahre zu sehen sind – das fertige Produkt. Nun ginge es darum, dass die Lernenden ihren persönlichen Film auf dem Markt präsentieren können. Mit dem Lehrabschluss gehe eine entscheidende Lebensphase zu Ende, jede und jeder sei jetzt der eigene Drehbuchautor oder die eigene Regisseurin.