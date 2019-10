Die letzten zwei Bausteine auf dem Suurstoffi Areal In Rotkreuz liegt aktuell ein Baugesuch für zwei Gebäude auf dem Suurstoffi-Areal auf. Vanessa Varisco

Das Suurstoffi-Areal beim Bahnhof Rotkreuz. (Bild: Patrick Hürlimann, 14. September 2019)

Hier geht es zügig voran: Die Rede ist vom Suurstoffi-Areal in Rotkreuz. Die Bauarbeiten für verschiedene Geschäftshäuser sind in vollem Gange. Nun sollen zwei weitere dazukommen, wie aus einem Baugesuch hervorgeht.

Die Bauherrin Zug Estates plant demnach die Erstellung der Geschäftshäuser S43 und S45. In Letzterem sind ausserdem im fünften und sechsten Stock Studentenwohnungen vorgesehen. In den unteren Stockwerken sollen Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe entstehen.

30 Millionen Franken in den ersten zwei Jahren

Läuft alles nach Plan, wird im Juli nächsten Jahres mit dem Bau begonnen und im Dezember 2023 damit abgeschlossen. Die finanziellen Aufwendungen für das Projekt belaufen sich in den ersten beiden Jahren ohne Land auf jeweils 30 Millionen Franken, in den letzten zwei Baujahren auf je 10 Millionen Franken.

«Die Gebäude S43 und S45 bilden die letzten beiden Bausteine im Suurstoffi-Areal und schliessen die Überbauung im Areal Ost im Sinne der Gesamtidee ab», heisst es in einer Beilage zum Baugesuch. Die Bauten sind unterschiedlich gross: Das höhere Gebäude S45, welches insgesamt sieben Etagen umfasst, steht gleich am Anfang der Nordostzufahrt.

Fassaden sind unterschiedlich

Das Gebäude S43 soll zum «zentralen raumdefinierenden Element» am Park werden und hat Abstand zum Gebäude S41, in welchem die Hochschule Luzern angesiedelt ist. Ganz generell seien die Bauten so geplant worden, dass sie nicht zu nahe an den bestehenden errichtet werden. Die beiden Gebäude sollen sich einfügen und dennoch eine eigene Note haben, wie es im Baugesuch steht. Das Gebäude S43 sei klar in Sockel, Piano Nobile – also ein hochgestelltes Repräsentationsgeschoss –, Hauptgebäudekörper und zweigeschossigen Abschluss gegliedert. Von aussen wird es mit vertikalen Mosaikbändern strukturiert vom ersten bis zum sechsten Geschoss. Genauso sollen raumhohe Fensterbände und verglaste Kastenfenster zur Struktur beitragen. Grosse Fensterfronten sollen ebenfalls im anderen Gebäude S45 entstehen. «Die beiden Wohngeschosse mit ihrer differenzierten Fassadenstruktur und den Loggien in den Ecken bilden den oberen Abschluss des Gebäudes», steht im Baugesuch weiter.

Die hell eingefärbten Faserbetonelemente werden jeweils vorfabriziert. Anders gefärbt werden dafür die Metallelemente: In Gold und Bronze sollen diese in Erscheinung treten. Auch die Verkleidung der Loggien und die Eingänge werden mit demselben Material und darüber hinaus in derselben Farbe angefertigt.

Auch Parkplätze sollen entstehen

Dass die Fassaden unterschiedlich in Erscheinung treten, ist kein Zufall: So heisst es etwa zur Fassade vom Haus S43: «Die gesamte Fassade differenziert sich durch die leicht glänzenden Oberflächen von den Nachbarbauten und reiht sich dadurch in die Gesamtidee unterschiedlich gestalteter Häuser im Suurstoffi-Areal ein. An beiden Gebäuden wird zudem ein textiler Sonnenschutz angebracht.

Da mit den neuen Gebäuden wohl auch mehr Menschen und damit mehr Fahrzeuge im Quartier erwartet werden, entstehen zu beiden Gebäuden auch noch Parkplätze: 155 gedeckte und 17 ungedeckte. Weiter werden 54 gedeckte und 56 ungedeckte Veloparkplätze um die Gebäude erstellt.