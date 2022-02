Leserbrief Die Medizin ist auf Abwegen Gedanken zur Entwicklung der Gesundheitsversorgung 22.02.2022, 15.24 Uhr

Die Medizin hat in den letzten 200 Jahren mehrfach den falschen Weg genommen. Angefangen hat es vor 200 Jahren, als die Medizin einseitig auf Chemie setzte und statt einer gesamtheitlichen Behandlung, welche auch die Ursachen der Leiden berücksichtigte, nur noch auf Medikamente setzte, welche oft die eigentliche Ursache nicht einmal ansatzweise beseitigten und der Gesundheitsindustrie über die Nebenwirkungen weitere Milliardenumsätze generierte. Etwa gleichzeitig wurden Impfungen aktuell. Im 20. Jahrhundert wurden Impfungen auch gegen Kinderkrankheiten aktuell, obwohl diese, wenigstens in den westlichen Industrieländern in aller Regel keine Gefahr darstellten, da sich jedoch Impfungen zum goldenen Kalb der Medizin entwickelten, darf man sie nicht in Frage stellen, und es ist schon ein Sakrileg, sich die Frage zu stellen, ob die Impfungen die Menschen ganz allgemein geschwächt und anfällig gemacht haben.