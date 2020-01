Die Mitgründerin des Vereins Kiss aus Zug sagt: «Für mich ist das nicht Arbeit»

«Kiss» steht für «Keep it small and simple». In lokalen oder regionalen Genossenschaften werden Mitglieder von Fachpersonen begleitet für die gegenseitige Unterstützung beim Einkaufen, Spazieren, bei Angehörigenentlastung, gemeinsamen Anlässen wie Kafi, Mittagstisch oder einfach durch Füreinander-Dasein. Die geleisteten Stunden werden dokumentiert und können sofort oder später bei Bedarf eingelöst werden.