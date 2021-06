Vereine Die Mitte Oberägeri feiert ihren neuen Namen Die Delegierten der CVP Oberägeri sagten unlängst Ja zum neuen Namen «Die Mitte». Der Aufbruch in die neue Ära wurde nun gefeiert. 28.06.2021, 14.27 Uhr

Zu Beginn des Monats sagten die Delegierten der CVP in Oberägeri Ja zum neuen Namen «Die Mitte Kanton Zug». Der Aufbruch in die neue Ära wurde nun kürzlich mit einem Anlass gebührend gefeiert.

Landammann Martin Pfister, Kantonalpräsidentin Laura Dittli und Fraktionschef Thomas Meierhans kam die Ehre zuteil, einen für Zug typischen «Chriesibaum» zu pflanzen – bezeichnenderweise am geografischen Mittelpunkt des Kantons beim Landwirtschaftsbetrieb Berghof. «Ich freue mich, dass wir mit diesem Akt den Aufbruch gemeinsam zelebrieren können», freute sich Laura Dittli. «Ich bin überzeugt, der Baum schlägt tiefe Wurzeln und wird viele Früchte tragen. So, wie es unsere Politik in der Vergangenheit gemacht hat und auch in Zukunft tun wird.»

Fraktionschef Thomas Meierhans, Landammann Martin Pfister und Kantonalpräsidentin Laura Dittli bei der Baumpflanzung. Bild: PD

Fünf Ortsparteien haben schon gewechselt

Zusammen mit der Kantonalpartei haben bereits die Ortsparteien der Stadt Zug, jene von Risch-Rotkreuz, Menzingen, Neuheim und Oberägeri den Namen gewechselt. Weitere folgen.

Für Die Mitte Kanton Zug: Manuela Käch