Vereine/Verbände Die Mitte feiert ihren Namenswechsel Die Mitte Risch-Rotkreuz traf sich zum Barbecue und hat beim Apéro auf den Namenswechsel angestossen. Für die Mitte Risch-Rotkreuz: Andreas Battiston 17.08.2021, 16.45 Uhr

Mitglieder der Mitte Risch-Rotkreuz geniessen Risotto und Bratwurst.

Bezugnehmend auf den Namenswechsel auf «Die Mitte» haben wir den ungefähren geografischen Mittelpunkt in unserer Gemeinde gesucht. Unser Historiker und ehemaliger Schulrektor Richard Hediger hat diesen ermittelt, ohne jedoch unseren Seeanteil zu berücksichtigen.

Dieser liegt in unmittelbarer Nähe zum Schiessstand des KKS «Kleinkaliberschützen Rotkreuz-Risch». Sie haben uns das Gastrecht gewährt, trotz der erheblichen Schäden, welche sie durch das Unwetter vom 21. Juni an ihrer Schiessanlage erlitten haben. Sie ermöglichten uns damit, im kleinen Rahmen einen tollen Anlass bei herrlichstem Sommerwetter durchzuführen. Nach einem Apéro wurde ein hervorragendes Risotto alla Urban und eine Bratwurst vom Grill serviert. Ein Kaffee mit einem Stück Kuchen rundete das kulinarische Angebot ab. Während des Anlasses fanden viele interessante Gespräche in einer lockeren Atmosphäre statt. Es machte sichtlich allen Anwesenden Spass, nach längerer Zeit sich wieder mal physisch zu treffen und am gleichen Tisch zu sitzen.

Auch unsere Kantonalpräsidenten Laura Dittli nahm am gelungenen Event teil. Da die Schiessanlage leider nicht funktionstüchtig war, konnten wir nicht die Mitte «s’zäni» auf der Zielscheibe avisieren. Trotzdem bleibt Die Mitte Risch-Rotkreuz weiterhin fokussiert auf die Anliegen und Bedürfnisse der Bewohner unserer Gemeinde.