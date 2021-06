Zuger Stadtparlament «ZugFäscht 2022»: Die Mitte stellt ihren Zug selber aufs Abstellgleis Der Grosse Gemeinderat der Stadt Zug winkt einen Kredit von 250'000 Franken für ein Zuger Bahnhofsfest durch. Marco Morosoli 29.06.2021, 20.31 Uhr

Viele grosse Feste mussten Veranstalter in den vergangenen Monaten zähneknirschend absagen. Aktuell kann wieder von etwas Grösserem geträumt werden. So gesehen das perfekte Umfeld, um über das «ZugFäscht 2022» zu diskutieren. Dies tat der Grosse Gemeinderat der Stadt gestern Abend in der provisorischen Tagungsstätte im Theater Casino.

Blick ins Zuger Bahnhofsgebäude.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 31. März 2021)

Beim Zug Fäscht 2022 geht es um das Jubiläum des Zuger Bahnhofs, der am Standort der heutigen Architektur-Ikone im Jahre 1897 eröffnet wurde. Der damalige Bau einer Eisenbahnstrecke von Zürich über Zug in den Süden erlöste Zug von der Last, keinen Durchgangsbahnhof zu haben.

Hinzu kommt, dass es im gleichen Jahr 2022 genau 175 Jahre her ist, seit die Eisenbahn in der Schweiz ihren Siegeszug startete. Die Eisenbahn hat auch in der Schweiz viel zu deren Entwicklung beigetragen.

Die Mitte will den Beitrag für das Fest kürzen

Die Fraktion Die Mitte stellte sich bei der Diskussion gleich mal quer. Ihr Sprecher Christoph Iten sagte: «Es ist ein Fest, das sich nicht aufdrängt.» Zudem wollte Iten erwähnt haben, dass sich Zug durch den Beitrag von 250000 Schweizer Franken selber Zentrumslasten zuschanze. Der Mitte-Gemeinderat wollte sich zudem nicht so verstanden wissen, dass er etwas gegen das Festen hätte. Da gäbe es ja die Jazz Night, die Fasnacht, das Seefest und andere wiederkehrende Festivitäten in der Stadt Zug.

Was Iten und seine Mitstreiter auch noch störte: Das Fest sei überdimensioniert. Deshalb verlangte die Fraktion Die Mitte eine Reduktion des Festkredits um 100'000 Franken auf 150'000 Franken.

Mit ihrer Opposition stand Die Mitte im Regen. Denn aus SVP-Kreisen, die gerne sparen, sprang niemand bei. Der SVP-Sprecher war Philip C. Brunner. Dieser ist auch Präsident der Geschäftsprüfungskommission, welche sich mit dem Festkredit intensiv befasst hatte. In deren umfangreichen Bericht war klar ersichtlich, aus welcher Richtung beim SVP-Mann der Wind kommt.

Brunner erwähnte ein Bild aus dem Jahre 1889. Auf diesem sei klar ersichtlich, dass Zug damals bahnmässig auf dem Abstellgleis stand. Der SVP-Gemeinderat erwähnte auch, welche Bedeutung die Bahn für die Entwicklung des Kantons Zug gehabt habe: «Lastwagen gab es damals noch nicht.» Der Sprecher der SP-Fraktion umschrieb die Meinung seiner Fraktion so, dass «es Zeit ist für ein gehöriges Fest» sei. Die Partei hätte es aber noch lieber gesehen, wenn die Stadt etwas mehr Geld für Kulturschaffende in das Begehren gepackt hätte. Diese hätten jetzt ja sehr lange auf eine solche Gelegenheit gewartet.

Martin Iten (ALG-CSP) machte das Feld ein wenig ­weiter auf: «Wie ein ­schienengebundenes, öffentliches Verkehrsmittel Aufschwung und Fortschritt brachte, die Wege der Menschen zueinander verkürzte, ist faszinierend.» Iten machte auch den Blickwinkel weiter. Er erhofft sich vom Zug Fäscht 2022 einen Blick in die Geschichte. Von diesem erhofft sich Martin Iten «Inspiration für mutige Schritte in der heutigen Verkehrspolitik, die in unserer aller Verantwortung liegt».

Der Zuger Stadtpräsident Karl Kobelt konterte die Einwürfe von Seiten der Mitte gekonnt, indem er erwähnte, dass die Gemeinden ja auch vom Bahnbau profitiert hätten.

Eine grosse Mehrheit (31 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und eine Enthaltung) der anwesenden Gemeinderäte stimmte für den Festbeitrag von 250'000 Franken.

Das vorgesehene Festdatum ist der 3. September 2022. Bahn frei, sozusagen.