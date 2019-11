Streethockey: Die Neuenburger warten als Nächstes auf die Oberwil Rebells

Am Sonntag, 10. November, treten die Oberwil Rebells gegen den SHC La Chaux-de-Fonds an. Der Oberwiler Stürmer Moritz Hausherr ist zuversichtlich.

Oberwil Rebells hier gegen die SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 1.

(Bild: Jan Pegoraro, Zug, 26. Oktober 2019)

mab Am kommenden Sonntag, 10. November, um 14 Uhr werden die Oberwil Rebells zu Hause in der Sika-Rebells-Arena Zug gegen den SHC La Chaux-de-Fonds antreten. Gegen die Neuenburger haben die Zuger in dieser Saison bereits gespielt, und konnten sich auswärts mit 4:11 durchsetzen. Doch vor allem im 1. Drittel konnten die Neuenburger mehrmals zeigen, wie gefährlich sie mit ihren Konter sind. Des Weiteren verfügen sie mit Kylian Ziörjen, einen der besten Torhüter der Liga.

Die Neuenburger sind nicht in die Saison gestartet, wie sie es sich erhofft hätten. Nach fünf Spielen liegen sie mit sechs Punkten nur auf dem 5. Platz. Mit einer knappen 5:6-Niederlage gegen die Sierre Lions und einem 4:0-Sieg gegen den letztjährigen Finalisten Grenchen Limpachtal haben sie in den letzten Spielen ihr Potenzial zeigen können.

Rebells-Stürmer ist zuversichtlich

«Nachdem sie in den vergangenen Partien sehr gute Leistungen abrufen konnten, werden sie sicherlich mit viel Selbstvertrauen auftreten. Ich erwarte, dass sie wie im ersten Spiel probieren werden, uns mit schnellen Konter zu überraschen. Aus diesem Grund müssen wir darauf achten, dass wir schnell von der Offensive in die Defensive schalten. Wenn wir dies durchziehen können und diszipliniert spielen, bin ich zuversichtlich, dass wir den Sieg holen werden», meint Moritz Hausherr, Stürmer der Oberwil Rebells.