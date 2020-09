Die Oberägerer stehen hinter der Idee der neuen Hausarztpraxis An der Gemeindeversammlung wurden vor allem Kredite gesprochen. So auch die Defizitgarantie für den «Gesundheitspunkt Oberägeri». Durch den Abend führte erstmals Vize-Gemeindepräsident Marcel Güntert. Carmen Rogenmoser 07.09.2020, 22.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ehemalige Filiale der Raiffeisenbank in Oberägeri wird momentan zu einer Hausarzt-Gemeinschaftspraxis umgebaut.

Werner Schelbert (22. März 2018)

Kurz vor Beginn der Gemeindeversammlung in Oberägeri am Montagabend hörte man in der Maienmatt munteres Schwatzen - gedämpft einzig durch die Hygienemasken. An das Tragen dieser scheinen sich die meisten gewöhnt zu haben. Dennoch sorgte das Coronavirus auch in Oberägeri dafür, dass die Zahl der Teilnehmer tief war. Immerhin fanden 110 Stimmberechtigte den Weg an die Versammlung. Speziell sei das Jahr, ungewohnt der Zeitpunkt, eröffnete Vize-Gemeindepräsident Marcel Güntert die Versammlung.

Auch für ihn war es eine ungewohnte Situation: Zum ersten Mal führte er durch den Abend. Gemeindepräsident Pius Meier erholt sich weiterhin von seiner schweren Covid-Erkrankung. Güntert überbrachte Grüsse und konnte Erfreuliches berichten. Pius Meier erhole sich so gut, dass er voraussichtlich im Oktober ins Rathaus zurückkehre. Damit zieht zumindest im Gemeindehaus wohl wieder etwas Normalität ein.

Die Entscheide An der Oberägerer Gemeindeversammlung vom 7. September wurde Folgendes entschieden: das Protokoll der Versammlung vom 9. Dezember 2019 wurde genehmigt; die Jahresrechnungen 2019 wurden genehmigt; die Schlussabrechnung über Investitionen wurde angenommen; der Rahmenkredit zur Gewährung einer Defizitgarantie an den «Gesundheitspunkt Oberägeri», hausärztliche Grundversorgung wurde gesprochen; der Kredit für die Neugestaltung Umgebung Schulhaus Morgarten wurde angenommen; der Kredit für die Teilsanierung der Morgartenstrasse wurde genehmigt; genauso wie der Kredit für die Instandstellung und Leitungssanierung Gulmstrasse 21 bis Bättenbüel; der Austritt aus der einfachen Gesellschaft «Regionalschiessanlage Ägerital» wurde genehmigt; die Motion «Oberägeri - (k)ein Ballenberg: Denkmalschutz mit Mass» wurde abgeschrieben.

Zwei Anträge zur Verwendung des Überschusses

10 Millionen Franken Gewinn machte die Gemeinde im Jahr 2019. Ohne Wenn und Aber sollte die Jahresrechnung nicht angenommen werden. So stellte das Forum Oberägeri, präsentiert von Präsident Philipp Röllin, den Antrag, zusätzlich zu den bereits beantragten jährlichen Fördermassnahmen einen einmaligen Beitrag von 100000 Franken für den Ersatz von Ölheizungen durch alternative Energieformen zur Verfügung zu stellen. Patrick Rubach von der GLP schlug mit einem zweiten Antrag vor, den Betrag für die Unterstützung im Ausland ebenfalls einmalig um 10000 Franken auf insgesamt 20000 Franken zu erhöhen. Beide Anträge wurden vom Gemeinderat unterstütz und grossmehrheitlich angenommen, genauso wie auch die Jahresrechnung.

Die anwesenden Oberägerer waren in Spendierlaune: Die Defizitgarantie in der Höhe von 300000 Franken für die Hausarztpraxis «Gesundheitspunkt Oberägeri» wurde kommentarlos angenommen, genauso wie die Neugestaltung der Umgebung beim Schulhaus Morgarten für insgesamt 770000 Franken. Für Wortmeldungen sorgte erst das Traktandum «Teilsanierung Morgartenstrasse» wieder. Die gemeindlichen Arbeiten sollen erst dann in Angriff genommen werden, wenn der Kanton ein Konzept für die Sanierung der gesamten Strecke von Oberägeri bis in den Schornen (Sattel) ausgearbeitet habe, verlangte ein Zusatzantrag der CVP Oberägeri. Der Antrag wurde gemeinsam mit dem Kredit für das Projekt (1,3 Millionen Franken) gutgeheissen. Bewilligt wurde auch der Kredit über 935000 Franken für die Instandstellung der Gulmstrasse.

400000 Franken Corona-Hilfe gesprochen

Am Schluss informierte der Gemeinderat über die Coronabedingten Stützungsmassnahmen der Gemeinde. Rund 400000 Franken habe die Gemeinde bisher gesprochen. Darunter seien viele Einzelmassnahmen, so Marcel Güntert. Der Vize-Präsident meisterte seine Aufgabe souverän. Das kam auch im Dank von Patrick Iten, Präsident der CVP, den er am Schluss an den Gemeinderat richtete, zum Ausdruck. An der langen Liste der Unterstützten erkenne man auch die Mehrleistung des Gemeinderats. Die Anwesenden bestätigten den Dank mit einem kräftigen Applaus - auf das anschliessende Anstossen beim Apéro wurde selbstverständlich auch in Oberägeri verzichtet.