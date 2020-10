Schwerpunkt Die Papiersammlungen im Kanton Zug stehen auf dem Prüfstand – auch deren Abschaffung ist möglich Der Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen stellt eine Tradition in Frage. Es wird unter anderem geprüft, ob Schulklassen und Vereine die Sammlungen noch durchführen dürfen. Ein Grund dafür seien Sicherheitsbedenken. Raphael Biermayr 02.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Papiersammlungen im Kanton Zug stehen auf dem Prüfstand. So hat es die Geschäftsführerin des Zweckverbands der Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (Zeba) Heidi Oswald entschieden. Sie kann noch nicht sagen, wie die Sammlungen in Zukunft aussehen werden. Auch nicht, ob es überhaupt noch solche geben wird. «Wir wägen momentan Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten gegeneinander ab», sagt Oswald.

Heidi Oswald, Geschäftsführerhin Zeba Bild: PD

Ihr Wunsch lautet, dass die Papiersammlungen kantonsweit einheitlich geregelt werden. Zu welchem Zweck? Sie schreibt auf Nachfrage:

«Von einer Vereinheitlichung erhoffe ich mir Effizienzsteigerungen, günstigere Transportpreise, geringere administrative Kosten und höhere Sicherheit.»

Die Papiersammlungen werden in den Zuger Gemeinden unterschiedlich gehandhabt. In manchen, wie etwa in Baar, werden – mit Ausnahme der Coronazeit – Schulklassen dafür eingesetzt. In anderen, wie beispielsweise in Hünenberg (siehe Box am Ende des Textes) und Unterägeri, sind Vereine wie die Pfadi oder die Armbrustschützen dafür zuständig. In Neuheim gibt es gar keine Sammlungen, und in der Stadt Zug erledigt das ein Transportunternehmen.

Das meiste Papier wird zu den Ökihöfen gebracht

Allen Arten der Papierentsorgung gleich ist das Ergebnis. Die Menge an Altpapier im Kanton geht stetig zurück, im Zeitraum von 2011 bis 2019 von 8627 um fast 44 Prozent auf 5728 Tonnen. So weist es die Statistik des Zeba aus:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Laut Heidi Oswald überwiege in allen Zuger Gemeinden die in Ökihöfen entgegengenommene Altpapiermenge diejenige aus Sammlungen. In Baar und Unterägeri machten die Sammlungen jedoch annähernd die Hälfte aus.

Der Zeba erhält dank eines Rahmenvertrags des Städte- und Gemeindeverbands mit dem Abnehmer des Altpapiers in Perlen 100 Franken pro Tonne. Das ist ein sehr guter Deal: Der Preis pro Tonne auf dem freien Markt lag gemäss Zeba im vergangenen August unter 20 Franken.

Ein Abenteuer mit schlüpfrigen Schätzen

Die samstäglichen Papiersammlungen waren einst fester Bestandteil fast jedes Gemeindelebens. Die Vereine stritten sich darum, sie durchzuführen und so ihre Kassen zu füllen. Für die Jugendlichen war es ein Abenteuer, vom Traktoranhänger auf die Autofahrer herabzublicken. Und für so manchen Heranwachsenden beinhalteten die Papierstapel wahre Schätze, von denen gewisse besser nicht in die Hände der Aufsichtspersonen – oder gar der Eltern – fielen.

Apropos fallen: Das mutige Herunterspringen vom Anhänger und das unsichere Klettern auf den unebenen Papierbündelbergen war früher anscheinend kein Anlass, sich das Schlimmste auszumalen und an Versicherungsfragen zu denken.

Vieles hat sich geändert. Etliche Vereine sind schon froh, wenn sie für ihre Kernaufgaben noch genügend Personal finden. Die erwähnten Schätze finden sich heute auf dem Smartphone. Und vor allem werden Sicherheitsbedenken laut.

Ein Unfall von 2007 als abschreckendes Beispiel

Auch Zeba-Geschäftsführerin Heidi Oswald streicht den letztgenannten Aspekt bei ihren Vereinheitlichungsplänen heraus. Sie anerkennt zwar, dass Vereine mancher Zuger Gemeinden auf die Einnahmen aus den Papiersammlungen angewiesen sind. «Die Sicherheit ist in diesem Zusammenhang aber ein wichtiges Thema», sagt sie.

Dabei erwähnt sie den tödlichen Unfall eines Schülers bei einer Papiersammlung im luzernischen Buchrain, der vom Trittbrett stürzte und unter den zurücksetzenden Lastwagen geriet. Der Transportunternehmer wurde zu einer Geldstrafe in der Höhe von 42'000 Franken verurteilt. Dieser Unfall ist bereits 13 Jahre her.