Schwerpunkt Die PH Zug ist beliebter denn je und verzeichnet Anmelderekord Für das neue Studienjahr haben sich bei der Pädagogischen Hochschule 146 Studenten angemeldet, ein Rekord. Désirée Hotz 14.08.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Lehrerberuf stand in den vergangenen Jahren vor allem wegen der Problematik des Lehrermangels im Fokus der öffentlichen Debatte. Dies ist eine Problematik, welche in den kommenden Jahren sich entschärfen könnte, weil etwa die Pädagogische Hochschule Zug (PH Zug) stetig mehr Lehrpersonen ausbildet, wie neuste Zahlen zeigen.

Die diesjährigen knapp 100 Absolventen der PH Zug hatten kaum Mühe, eine Stelle zu finden. Bild: Roger Zbinden (Zug, 8.August 2020)

So haben sich für das kommende Jahr 146 Personen für einen Platz an der PH Zug angemeldet – dies ist ein Anmelderekord, doch befände man sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Generell seien die Anmeldezahlen an der PH Zug in den letzten zehn Jahren gestiegen. Die Gründe dafür sieht Luc Ulmer, Leiter Kommunikation und Marketing der PH Zug, unter anderem in den Ansichten von Studierenden bezüglich deren Berufswahl und der ökonomischen Sicherheit: «Gründe der Zunahme sehen wir im vermehrten Wunsch nach Sinnhaftigkeit, Kreativität, Vielfältigkeit und Eigenverantwortung im Beruf, der Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, der guten Arbeitsmarktchancen, der Lohn- und Arbeitsplatzsicherheit, der grossen Pensenflexibilität im Lehrberuf und damit einer hohen Möglichkeit, Familie und Beruf vereinbaren zu können.»

Anstellung nicht nur im Kanton Zug gefunden

Generell scheint es, als sei der Lehrerberuf sehr gesucht – sowohl bei den Studierenden als auch bei den Arbeitgebern. So hätten die diesjährigen knapp 100 Absolventen kaum Mühe gehabt, eine Stelle zu finden. «Bei der Abschlussbefragung im Juni gaben 94 Prozent unserer Absolvierenden an, die eine Stelle suchten, eine gefunden zu haben», so Ulmer. Dies läge im Rahmen der letzten Jahre. Die angehenden Lehrpersonen fanden ihre Stellen nicht nur im Kanton Zug selbst, sondern auch in Zürich, Aargau, Schwyz, Luzern und Glarus. Die Wichtigkeit des Berufes wurde durch die Coronapandemie der Öffentlichkeit nochmals deutlich vor Augen geführt: Mit dem Lockdown wurden die Schulen von heute auf morgen geschlossen und auch die Eltern von Zuger Schülerinnen und Schülern durften erfahren, was «Homeschooling» – also Unterricht zu Hause – bedeutet. Luc Ulmer weiss:

«Viele Lehrpersonen haben erzählt, dass sie noch nie so viel Wertschätzung für ihre Arbeit erhalten haben wie während des Lockdowns.»

Man hoffe nun, dass der Imagegewinn länger andauert als die Pandemie. Doch für das Lehrpersonal war die Zeit des Lockdowns auch ein Test, der Schwachstellen des Schulsystems offenbarte. Im «Think Tank Corona PH Zug» werden beispielsweise die Leistungen und Ideen aus der Zeit des Fernstudiums und des Homeoffice gesammelt und via Onlineplattform Padlet und auf Plakaten sichtbar gemacht. «Im September tauschen sich Interessierte in zwei Mittagstalks über die gesammelten Erfahrungen aus und auch das Gremium Digitale Lern-Lehr-Entwicklung befasst sich mit den gemachten Erfahrungen», ergänzt Ulmer.

Es ist des Weiteren nicht verwunderlich, dass Ulmer bestätigt, dass der Fernunterricht die Wichtigkeit der digitalen Anwendungskompetenzen und der Mediendidaktik aufgezeigt habe: «An der PH Zug vermitteln wir den Studierenden unter anderem das technische und didaktische Rüstzeug für den erfolgreichen Fernunterricht, aber auch, wie man digitale Medien im normalen Unterricht sinnvoll einsetzt.»

Bildungsschere hat sich geöffnet

Auch sei man sich bewusst, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler bildungstechnisch gleich gut durch die Coronapandemie kamen – die Bildungsschere habe sich geöffnet, wie eine Studie des Instituts für Bildungsmanagement und Bildungsökonomie der PH Zug zeigt. Man arbeite hier jedoch an einem Lösungsansatz: «Damit sich die Chancenungleichheit nicht zu stark erhöht, hat das Institut für internationale Zusammenarbeit in Bildungsfragen der PH Zug das Projekt Chancen trotz Corona lanciert. In diesem unterstützen PH-Studierende Primarschülerinnen und Primarschüler beim Ausgleichen von Bildungsnachteilen, die sich durch den Fernunterricht verschärft haben», so Ulmer.

Der verzeichnete Rekord bei den Anmeldezahlen bei der PH Zug für das im Herbst startende Semester dürfte ebenfalls eine Auswirkung des Coronavirus sein. In den vergangenen Jahren hätte es immer wieder kurzfristige Abmeldungen vor Studienbeginn gegeben. «Dies scheint im aktuellen Jahr weniger vorzukommen», stellt Ulmer fest. Ähnliche Tendenzen stellte man in anderen Kantonen fest, wobei man diese unter anderem den geltenden Reisebeschränkungen zuschrieb, welche ein Zwischenjahr unattraktiver erscheinen liessen. Ulmer sieht den Ursprung der tieferen Zahl von Absagen an einem ähnlichen Ort: «Das könnte tatsächlich damit zusammenhängen, dass die Optionen zurzeit kleiner sind.»