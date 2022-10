Streethockey Die Rebells sind in der Favoritenrolle Am Samstag treffen die zuletzt siegreichen Oberwiler in der Nationalliga A auf den SV Gals. 20.10.2022, 21.13 Uhr

Am Samstag ab 14 Uhr steht für die Oberwil Rebells beim SV Gals bereits die vierte Auswärtspartie der aktuellen NLA-Saison an. Die Rebells fanden mit einem 1:0-Heimsieg gegen La Chaux-de-Fonds am vergangenen Wochenende wieder auf Siegeskurs. Auf diesem wird die Mannschaft von Trainer Tibor Kapanek (Bild) mit Sicherheit aufbauen wollen.