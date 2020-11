Die Rischer Bevölkerung soll durch Gespräche und Workshops bei Bauplänen des neuen Zentrums in Rotkreuz mitwirken Das Zentrum von Rotkreuz wird rund um den Bahnhof erneuert. Aktuell wird der Bebauungsplan Bahnhof Süd erarbeitet und befindet sich in der Vorprüfung beim Kanton. Die frühestmögliche Realisierung der Überbauung ist für die zweite Hälfte der 2020er-Jahre denkbar. Tijana Nikolic 13.11.2020, 05.00 Uhr

Das Zentrum von Rotkreuz liegt unbestritten beim Bahnhof sowie dem angrenzenden Dorfmattplatz. Neben dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben mit vielen Vereinsaktivitäten auf dem Dorfmattplatz, im Gemeindesaal oder dem Festplatz wird im Zentrum von Rotkreuz auch rege Sport betrieben.

Der Gemeinderat hat zur Optimierung des Zentrums bereits an der Gemeindeversammlung im November 2018 einen Kredit für die Ausarbeitung einer Strategie der öffentlichen Nutzungen des Zentrum Rotkreuz, kurz SÖNZR, beantragt, der grossmehrheitlich genehmigt wurde. In den vergangenen zwei Jahren wurden nun Grundlagen erarbeitet, wie sich die öffentlichen Nutzungen in Zukunft im Zentrum von Rotkreuz darstellen sollen. Die Umsetzung wird über einen längeren Zeitraum hinweg realisiert und in Etappen erfolgen.

Dies sind die Standorte, die zur Optimierung des Zentrums von Rotkreuz in den nächsten Jahren in verschiedenen Bauetappen angegangen werden sollen. Bild: PD

Vom Rotkreuzer Bahnhof hat man bereits jetzt gute Verbindungen in alle Richtungen, was ihn zu einem viel besuchten Ort macht. Ab 2035 wird Rotkreuz mit dem geplanten Bahn-Ausbauschritt zusätzlich viertelstündliche, schnelle Verbindungen nach Zürich erhalten. Die Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB) entwirft auf dem Areal einen neuen Bahnhof und will die Fläche der heutigen Park- und Ride-Anlage im Abschnitt bis zur Personenüberführung mit einer Überbauung aufwerten und ihn als Ort der Begegnung stärken. «Der Bahnhof hat ein grosses Aufwertungspotenzial», fand Gemeindepräsident Peter Hausherr bereits vor zwei Jahren. Aktuell wird der Bebauungsplan Bahnhof Süd erarbeitet. Er befindet sich zurzeit in Vorprüfung beim Kanton Zug.

Als nächste Schritte stehen die öffentliche Auflage und anschliessend die Beratung an der Gemeindeversammlung im Jahr 2021 an. «Die frühestmögliche Realisierung der Überbauung beim Bahnhof ist für die zweite Hälfte der 2020er-Jahre denkbar. Mit der Entwicklung von Rotkreuz Süd wird der Kreis der zahlreichen Planungen rund um den Bahnhof Rotkreuz geschlossen. Die Gemeinde hat diesen Bebauungsplan zusammen mit den SBB entwickelt», erklärt der Gemeindeschreiber Ivo Krummenacher.

Der mögliche Kantonsschulstandort weiterhin in Prüfung beim Kanton

Denn weiter plant die Gemeinde Risch Immobilien AG (Griag) an der Buonaserstrasse Angebote für das Wohnen im Alter. Die damit verbundene Teiländerung des Zonenplans und der Bauordnung sowie der Bebauungsplan Buonaserstrasse wurde an der Gemeindeversammlung im September genehmigt. Auf dem Areal werden voraussichtlich 60 altersgerechte Wohneinheiten sowie ein neues Pflegeheim als Ersatz für das Alterszentrum Dreilinden mit Kosten von gesamthaft rund 67 Millionen Franken entstehen. Es würden nun diverse weitere Abklärungen zur Umsetzung des Projekts vorgenommen. Dann sucht die Gemeinde für den Öki- und Werkhof neue Standorte und der mögliche Kantonsschulstandort auf dem Entwicklungsgebiet nördlich des Sportparks, auf der heutigen Park- und Ride-Anlage wird noch vom Kanton geprüft.

Eine wichtige Frage im Rahmen von SÖNZR war auch, ob das bestehende Zentrum Dorfmatt saniert oder durch einen Neubau ersetzt werden soll. Das Zentrum Dorfmatt, wozu das Rathaus und der Saal gehören, soll hierzu im Zeitraum bis 2035 einem Neubau weichen und der neue Saal soll gegen den Platz hin ausgerichtet werden. «Mit dem Neubau ist auch vorgesehen, dass das Zentrum etwas gegen Osten gerückt wird und dadurch der Platz vergrössert werden kann. Ein konkreter Zeitplan liegt noch nicht vor», so Krummenacher. Im Rahmen einer Masterplanung sollen die Bedürfnisse der Vereine und der Bevölkerung vertieft analysiert, Machbarkeiten geprüft und die Investitionen sowie die zeitliche Abfolge geplant werden.

Mit dem Neubau des Zentrums Dorfmatt soll das Zentrum gegen Osten rücken und dadurch den Dorfmattplatz vergrössern. Bild: Stefan Kaiser (12.01.2018)

Ebenfalls sollen einerseits die klassischen Dienstleistungen, die bei Bahnhöfen bestehen wie beispielsweise die Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten ausgebaut werden. Andererseits soll der Nutzungsmix so gestaltet werden, dass das Zentrum möglichst belebt wird. «Für das Zentrum Dorfmatt bedeutet dies, dass neben der Gemeindeverwaltung auch die Infrastruktur für Kulturangebote und das Vereinswesen erneuert und ausgebaut wird», erklärt Krummenacher weiter. Der Dorfmattplatz soll die bisherigen Angebote wie den Dorfmarkt, oder Vereinsanlässe weiterhin beheimaten.

18-monatige Masterplanung startet Anfang 2021

Auf dem Sportpark soll das heute bestehende Sportparkgebäude ersetzt und die bisherigen Nutzungen in die Neubauten überführt werden. Davon ausgenommen sein würden der Öki- und Werkhof, die an einem neuen Standort zu stehen kommen sollen. Im Bereich des Freibads Rotkreuz sollen Freizeitnutzungen im und um das Freibad zusammengefasst und umfassend erneuert werden. «Konkret heisst das, dass die Infrastruktur der Badi und des red-x Eventlokals erneuert werden soll. Weiter ist geplant, dass die Beachvolleyballfelder in die Nähe der Badi verlegt werden», verrät Krummenacher. Zudem sei vorgesehen, im Rahmen einer Masterplanung zu prüfen, ob auch Synergien mit dem Tennisklub realisiert werden können.

Damit das Zentrum von Rotkreuz nach den Bedürfnissen der Bevölkerung gestaltet werden kann, ist nach SÖNZR ein konkretisierender Prozess nötig. Hierzu sollen mit einer Masterplanung, zusammen mit den Anspruchsgruppen und Vereinen, die Bedürfnisse geschärft und die Machbarkeiten der einzelnen Vorhaben überprüft werden. Die Bevölkerung erhält die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken und Einfluss auf die Planung zu nehmen. «Der Einbezug erfolgt durch Gespräche und Workshops mit der Bevölkerung und den Vereinen», erläutert Krummenacher.

Die Masterplanung startet Anfang 2021 und wird rund 18 Monate in Anspruch nehmen. «Diese Planung stellt einen Konkretisierungsschritt von SÖNZR dar. Kern davon werden die Erarbeitung eines Freiraumkonzepts und die objektspezifischen Vertiefungen und Machbarkeitsprüfungen sein», führt Krummenacher weiter aus. Als Ergebnis soll ein Hochbau- und Freiraumprogramm erarbeitet werden, aus dem konkrete Angaben zur zeitlichen Umsetzung und zu den finanziellen Auswirkungen hervorgehen sollen. Die Strategie öffentliche Nutzungen Zentrum Rotkreuz ist ab Ende November 2020 auf der Gemeinde öffentlich verfügbar.