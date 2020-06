Die SBB-Baustelle entlang des Zugersees soll pünktlich fertig sein Ab dem 10. Juni kann die Öffentlichkeit die Fahrplanentwürfe 2021 für die Bahn- und Buslinien einsehen und Änderungswünsche einreichen. Ein Lückenschluss am Berg lässt Kantonsschüler kräftig jubeln. Marco Morosoli Aktualisiert 08.06.2020, 16.29 Uhr

Die Gemeinden Neuheim und Menzingen grenzen aneinander. Eine Strasse zwischen den beiden Flecken im Berg gibt es auch, aber auf dieser fährt derzeit kein Bus. Das ändert sich beim nächsten Fahrplanwechsel Mitte Dezember. Ab dann fährt der Bus der Achse Baar-Neuheim stündlich nach Menzingen weiter. Die gleiche Kadenz gibt es in der umgekehrten Richtung. «Eine solche Verbindung hat es noch nie gegeben», sagt Patrick Stöcklin. Er ist Verkehrsplaner beim Amt für Raum und Verkehr (ARV). Dieses ist wiederum der Baudirektion angegliedert. Diese Neuerung freut mit Sicherheit Schüler der Kantonsschule Menzingen, die in Baar oder in Neuheim wohnen. Das sind gemäss einer aktuellen Aufstellung 65 Schüler aus Baar und deren neun aus Neuheim. Diese Buspremiere im Berg hat, so Stöcklin, noch einen willkommenen – und eingeplanten – Nebeneffekt: Der Zuspruch für den Bus Nummer 2 (Zug – Menzingen) sinkt.

Der Baudirektor legt vom bewilligten Kredit nichts zur Seite

Wie der Zuger Baudirektor Florian Weber beim Pressetermin am 8. Juni sagte, habe er verfügt, eingespartes Geld beim derzeitigen Angebot anderswo einzusetzen. Webers Maxime ist, «dort in den öffentlichen Verkehr zu investieren, wo es Sinn macht».

Eine solche Investition stellt zum Beispiel die Taktverdichtung der Buslinien 3, 6 und 11 am Abend bis um 22 Uhr dar. Diese Verlängerung bringt innerhalb der Stadt Zug attraktivere Verbindungen, weil die langen Wartezeiten beim Metalli wegfallen. Die Buslinie nach Baar läuft beim ARV unter dem Namen «Verbindungen zwischen See und Freibad». Kein Stillstand am Abend gilt ab Dezember auch für die Verbindungen Zug-Steinhausen-Cham und Zug Herti-Zug Schönegg. Vor einem Jahr hat das ARV schon den Viertelstundentakt auf den vorgenannten Buslinien bis 21 Uhr verlängert. Damit ist in zwei Schritten der Zustand wiederhergestellt, wie er bis Ende 2015 gegolten hatte. Das verdichtete Abendangebot fiel damals einem der kantonalen Sparprogramme zum Opfer. Jetzt läuft es dem Kanton wieder rund.

Gute Nachrichten von der Baustelle Zugersee Ost

Weitere Verbesserungen gibt es auf der Buslinie vom Bahnhof Zug in Richtung Gimmenen-Quartier. Derzeit herrscht dort an Sonntagen jeweils Betriebsruhe. Damit ist ab dem 13. Dezember Schluss. Zudem lässt der Kanton Zug als Besteller auf der Buslinie 4 (Zug- Inwil-Baar) auch an Sonntagen die ganze Strecke abfahren. Bis anhin wenden die Busse der Linie 4 bereits in Inwil.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 verkehren auch am Zugersee-Ostufer wieder Züge. Mit der gleichzeitigen Eröffnung des Monte-Ceneri-Basistunnels verkürzt sich die Fahrt nach Lugano nochmals spürbar. Der Baudirektor Florian Weber sagt, dass gemäss seinem Kenntnisstand die Bauarbeiten zwischen Zug und Arth-Goldau planmässig vorangehen. Nach dem Ende der Bauarbeiten fährt im Halbstundentakt eine Stadtbahn von Zug nach Walchwil und wieder zurück.

Von der Neuordnung des Busangebots im Kanton Schwyz im Talkessel ab Ende 2020 profitiert auch Rotkreuz. In einem dreijährigen Pilotprojekt gibt es an Wochenenden Züge zwischen Aarau und Arth-Goldau mit Halt in Rotkreuz. Insgesamt beziffert das ARV das Zusatzangebot auf rund 200'000 Kilometer. Das Fahrplanangebot im Kanton für den Fahrplan 2020/2021 umfasst 5,294 Millionen Kilometer (Bahn) und 11,7 Millionen Kilometer mit dem Bus.

Der Stillstand wegen des Coronavirus hat Auswirkungen auf die ÖV-Nutzung. Heuer könnte der Frequenzverlust bis zu 40 Prozent betragen, so Stöcklin beim gestrigen Pressetermin. Die ÖV-Branche will jedoch alles unternehmen, «um Kunden zurückzugewinnen». Womöglich helfe es auch, so der ARV-Verkehrsplaner und das derzeit vermehrt praktizierte Homeoffice könne «die Spitzen glätten».

Kantonale Angebotsmassnahmen im Fahrplan 2021: