Die SBB-Brücke bei der Hofstrasse in Zug wird ersetzt Die Bauarbeiten für den Ersatz der Brücke sind im Gange. Sie dauern bis voraussichtlich Ende Dezember. Das umliegende Gebiet wird für alle Verkehrsteilnehmer gesperrt. 30.10.2020, 09.53 Uhr

(cro) Die Montage der neuen SBB-Brücke erfolgt am 16. und 17. November. Sie dauert nur zwei Tage, weil die Stahlbetonbrücke bereits vorgefertigt in drei Teilen angeliefert wird. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Werkleitungen für Gas, Wasser und Strom neu erstellt oder erweitert. Das teilt die Stadt Zug in einer Medienmitteilung mit.