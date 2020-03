Die Schalter der Zuger Stadtverwaltung bleiben offen Die neue Ausgangslage im Umgang mit dem Corona-Virus stellt auch die Stadtverwaltung von Zug vor verschiedene Herausforderungen. Die Stadt Zug bleibt zu den gewohnten Öffnungszeiten normal erreichbar und die Schalter der Stadtverwaltung bleiben geöffnet. 17.03.2020, 15.59 Uhr

(mua) Zum eigenen Schutz und in Nachachtung der Ziele des Bundesrates leisten die städtischen Mitarbeitenden vermehrt Home-Office. Dies teilt der Stadtrat mit. Dabei profitieren sie laut Mitteilung von den neuen technischen Möglichkeiten, welche mit dem Umzug ins Stadthaus an der Gubelstrasse 22 eingeführt wurden. So können die Mitarbeitenden auf den normalen Telefonnummern auch im Home-Office erreicht werden. Die Mitarbeitenden können von zuhause aus digital auf die gewohnte Arbeitsumgebung zugreifen, heisst es weiter.