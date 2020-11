Die Schulsozialarbeit Zug ist seit zwei Jahrzehnten die Hilfe in scheinbar ausweglosen Situationen Seit 20 Jahren bietet die Schulsozialarbeit der Stadt Zug an den Schulen ihre Dienste an. Doch wobei genau wird geholfen? Verschiedene Beteiligte geben Auskunft. Tijana Nikolic 02.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Petra M.* machte sich Sorgen um ihre Tochter, die in der Schule in Oberwil von Klassenkameraden körperlich und verbal fertig gemacht wurde. Sie wünschte sich, dass das aufhört und ihre Tochter ihr Selbstbewusstsein zurückerlangen könnte. In ihrer Verzweiflung wandte sie sich an die Schulsozialarbeit der Schule: «Die Schulsozialarbeiter haben mir und meiner Tochter zugehört und nach Lösungen gesucht.» Die Sozialarbeiter hätten sich mit ihrer Tochter und den anderen Kindern zusammengesetzt und geredet. «Meine Tochter hatte die Chance über ihre Gefühle zu sprechen.» Es sei ein langer Prozess mit vielen Gesprächen gewesen, doch er habe sich gelohnt und ihre Tochter ist heute so selbstbewusst, wie sie es mal war.

Guido Degelo, Fachbereichsleiter Schulsozialarbeit Schulhaus Hert, im Gespräch mit einem Schüler. Bild: Stefan Kaiser, Zug 23. Oktober 2020)

Schon etliche Male konnte in den letzten 20 Jahren durch die Schulsozialarbeit Schülern in scheinbar ausweglosen Lagen geholfen werden. Vor 20 Jahren startete die Schulsozialarbeit in der Stadt Zug im Schulhaus Loreto. Mit diesem Schritt zählte Zug damals zu den Pionierstädten der Schweiz Seit 2010 ist die Schulsozialarbeit an sämtlichen Schulstandorten in der Stadt Zug präsent. «Alle Stadtzuger Schulkinder vom Kindergarten bis zur dritten Oberstufe haben Zugang zum Angebot der Schulsozialarbeit. Insgesamt stehen in der Stadt Zug 4.7 Stellen inklusive Fachbereichsleitung zur Verfügung», erklärt Urs Raschle, Vorsteher Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit. Diese Stellen würden auf acht Sozialarbeitende aufgeteilt, welche jeweils für einen bis drei Schulstandorte zuständig sind.

Eine unkomplizierte Anlaufstelle kreieren

«Auf Abteilungsebene haben vor 20 Jahren der jetzige Rektor der Zuger Stadtschulen Urs Landolt und der damalige Leiter der Sozialen Dienste Markus Jans die Schulsozialarbeit initiiert», erinnert sich Raschle. Auf politischer Ebene seien Altstadträtin Vreny Wicky und Eusebius Spescha die Initianten gewesen. Bei der Weiterentwicklung und dem flächendeckenden Ausbau im Jahr 2010 seien die Altstadträte Andreas Bossard und Ueli Straub sowie der damalige Rektor Jürg Kraft massgeblich daran beteiligt gewesen.

«Bei der Analyse von schwierigen Situationen mit Schülern stellten wir damals fest, dass die Jugendlichen in der Klasse zwar gut integriert waren, sie sich aber durch Probleme, welche sie im persönlichen Umfeld zu bewältigen hatten in der Schule auffällig verhielten», sagt Urs Landolt, Rektor der Zuger Stadtschulen. Dies habe sich durch Schulabsenzen, Vernachlässigung der Hausaufgaben oder durch das Kiffen geäussert. «An den Vertrauenslehrer wollten sich viele nicht wenden, weil sie bei ihm selber Unterricht hatten», so Landolt. Die Betreuung solcher Jugendlichen sei über das im Alltag mögliche Engagement der Lehrpersonen hinausgegangen. Die Unterstützung durch Beratungsstellen wurde von den Jugendlichen und ihren Eltern oft (zu) spät in Anspruch genommen. «Wir wollten für die Jugendlichen und deren Eltern eine Anlaufstelle kreieren, welche unkompliziert und niederschwellig angegangen werden konnte», so Landolt weiter.

«Ziel ist es, die Chancengleichheit zu verbessern»

«Zu den Aufgaben der Schulsozialarbeit gehört das Beraten, das Unterstützen und Vermitteln in belastenden Situationen», erläutert Guido Degelo, Fachbereichsleiter Schulsozialarbeit. Die Ziele seien es, dass eigene Lösungsstrategien entwickelt werden, das Vertrauen in die erzieherische Kompetenz zu stärken sowie gemeinsam mit den Lehrpersonen zu einem positiven Klassen- und Schulklima beizutragen. «Ebenfalls vermitteln wir den Kontakt zu Beratungs- und Fachstellen und fördern die Integration von Schülern in die Schule und in die Gesellschaft. Ziel ist es, die Chancengleichheit zu verbessern», führt Degelo weiter aus. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Schulsozialarbeit und den Lehrpersonen sei zentral.

Die Anmeldegründe sind sehr individuell

«Die Schulsozialarbeit ist wichtig, um sich abzeichnende Schwierigkeiten möglichst früh zu erkennen und entsprechend zeitnah zu handeln und um Eskalationen und letztendlich auch finanziell kostspieligen Interventionen vorzubeugen», sagt Raschle. Vor Ort in den Schulen könne viel früher und gezielter reagiert werden. Der Zugang zum Angebot sei bei der Schulsozialarbeit niederschwellig, unbürokratisch und kostenlos. «Benötigt man doch eine spezialisierte Fachstelle, sind die Schulsozialarbeiter mit diesen vernetzt und können im Bedarfsfall weitervermitteln», erklärt Raschle weiter. Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeige, dass im Schnitt rund ein Fünftel der Schüler das Beratungsangebot der Schulsozialarbeit nutzen. «Es gibt viele verschiedene Anmeldegründe wie beispielsweise Mobbing, Schulverweigerung, physische oder psychische Gewalt, Mobbing, Ausgrenzung, Trennung oder Scheidung der Eltern oder Häusliche Gewalt», weiss Degelo.

Die ehemalige Schülerin Merima S.* erinnert sich auch positiv an die Arbeit mit der Schulsozialarbeit vor einigen Jahren zurück: «Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, bis ich mich bei der Schulsozialarbeit gemeldet habe, weil ich meine Probleme immer selber lösen wollte.» Das Problem war, dass sie in ihrer Kindheit im Alter von sechs bis zwölf Jahren gemobbt und nicht ernst genommen wurde und dadurch später physisch und psychisch am Anschlag war. «Mir wurde von den Schulsozialarbeitern von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich ernst genommen werde und mir Hilfe angeboten wird», erzählt Merima S. Durch intensive Gespräche merkte sie, dass sie im Kopf etwas ändern musste und probierte dies rasch anzuwenden. «Dieser Prozess dauerte mehrere Monate bis ich mich selber zu akzeptieren begann.»

*Namen der Redaktion bekannt.