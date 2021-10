Neues Buch befasst sich mit Geschichten von Steinen

Kraftorte Der Seele des Organischen nachspüren: Ein neues Buch befasst sich mit den Geschichten, die Steine erzählen Mit «Liebesbriefe aus der Steinzeit» kommt diesen Herbst ein besonderes Buch auf den Markt. An der Vernissage in der Bibliothek Zug gab es erste Einblicke. Hansruedi Hürlimann 17.10.2021, 16.32 Uhr

Kulturortexpertin Andrea Fischbacher (links) hat für das Buch mit dem Medium Marie-Louise Iten zusammengearbeitet. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 15. Oktober 2021)

Eine kleine, aber umso aufmerksamere Schar von Interessierten folgte am Freitagabend in der Bibliothek Zug den Ausführungen der Autorin. Die Literatur- und Religionswissenschafterin Andrea Fischbacher ist Leiterin der Forschungsstelle Kraft- und Kulturorte Schweiz. Das Buch ist in enger Zusammenarbeit mit Marie-Louise Iten entstanden. Die ortsansässige, über achtzigjährige Textildesignerin hat sich seit dem Tod ihres Mannes als Medium und Steineflüsterin hervorgetan. Laut Andrea Fischbacher ist sie in der Lage, «die in Stein gespeicherten Geschichten unserer Vorfahren zu sehen und zu lesen». Dank ihrer übersinnlichen Fähigkeiten sei es der Forschungsstelle gelungen, das Alltagsleben in einer längst versunkenen Siedlung im Herzen der Schweiz zu untersuchen und zu beschreiben.

«Alles Organische wie zum Beispiel der Stein hat ein Gedächtnis, das genauer erforscht werden kann», war ein zentraler Satz der Autorin. Dabei ist der Hinweis wesentlich, dass die Lebensweise unserer Ahnen sehr viel enger mit der Natur verbunden war, als wir Heutigen es kennen.

Eine aussergewöhnliche Fähigkeit

Ähnlich wie unsere Vorfahren könne sie mit den Steinen in einen Dialog treten und erhalte Antworten, sagte Marie-Louise Iten zu ihrer aussergewöhnlichen Fähigkeit. Auf die Frage aus dem Publikum, wie man sich das vorstellen müsse, konnte sie keine wirkliche Antwort geben. Was sie sieht, setzt sie um in abstrakte Zeichnungen in unterschiedlichen Farbtönen, die sie dann analysieren kann. «Meine Hand fährt mit dem Stift wie automatisch über das Papier», sagt sie zu dieser im weitesten Sinn künstlerischen Tätigkeit.

Ein weiteres interessantes Detail ist der Umstand, dass sie bei ihrer medialen Tätigkeit im Gelände ihre Hündin Flora dabeihat. «Sie führt mich zu Kraftorten und speziellen Steinen», so ihre Erfahrung.

Eine kleine, aber aufmerksame Gruppe hat die Vernissage besucht. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 15. Oktober 2021)

Kraftorte sind, wie der Name der Forschungsstelle sagt, ein zentraler Forschungsgegenstand. Daneben ist im Buch der Erdenergie im Sinne einer weiterführenden Grundlagenforschung ein Kapitel gewidmet. Für Andrea Fischbacher ist die Erdenergie klar zu spüren, nur gebe es bis heute kein entsprechendes Gerät, um sie zu messen, so ihre Aussage. Sie verwahrt sich jedoch gegen die Etikettierung als Esoterikerin. Kraftorte können bis heute nur getestet werden. Dabei wird die Energie-Intensität eines Ortes durch Pendeln (Biometer) festgestellt und in Boviseinheiten auf einer Grundskala dargestellt.

Bei den anschliessenden Fragen aus dem Publikum wurde deutlich, dass jeder Mensch auch in diesem Bereich individuell empfindet und reagiert. Wer sich damit befasse, dem eröffne sich eine neue Welt, sagte Andrea Fischbacher aus persönlicher Erfahrung und Überzeugung. «Achten Sie darauf, wie Ihr Körper an unterschiedlichen Orten reagiert und seien Sie achtsam», so ihr Ratschlag am Ende der Veranstaltung. In diesem Sinn ist ihr Buch ein geeigneter Einstieg in die Thematik. Daneben gibt es eine Fülle von weiteren Publikationen sowie Informationen auf der Website der Forschungsstelle unter www.kraftorte.ch.

Das Buch «Liebesbriefe aus der Steinzeit» ist im Weber Verlag in Thun erschienen und im Buchhandel sowie direkt bei der Forschungsstelle erhältlich. Es kostet 29 Franken.