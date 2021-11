Buchneuheit Die Sihl – Eine Landschaft im Fluss der Zeit Auf 264 Seiten widmet Jean-Daniel Blanc dem knapp 70 Kilometer langen Gewässer ein ausführliches Porträt. Andreas Faessler 06.11.2021, 05.00 Uhr

Die Sihl – hier bei Menzingen ist sie natürliche Kantons- und Konfessionsgrenze. Bild: Stefan Kaiser (7. August 2017)

Mit gerade mal 69 Kilometern Länge ist die Sihl ein vergleichsweise kurzer Fluss, der jedoch abwechslungsreicher kaum sein könnte. Ihren Ursprung hat die Sihl im wilden Schwyzer Gebirge am Druesberg, mündet in den gleichnamigen Stausee, verlässt diesen und ergiesst sich bemerkenswerterweise nicht in den nahen Zürichsee, sondern zieht sich durch ein tiefes Tobel an Schindellegi vorbei Richtung Kanton Zug. Hier bildet sie bis Sihlbrugg dessen natürliche Grenze zu Zürich, ehe sie in den Sihlwald fliesst und sich im Herzen Zürichs mit der Limmat vereint. Für die Zuger ist die Sihl genauso wie für die Schwyzer und Zürcher ein beliebter Naturraum und Naherholungsgebiet.

Von der Alp Obersihl zum Platzspitz

Den vielen Facetten der Sihl ist der Autor Jean-Daniel Blanc nachgegangen. In seinem reich bebilderten Neulingswerk «Die wilde und die zahme Sihl» widmet er dem Drei-Kantone-Fluss ein ausführliches Porträt. Er nimmt die Leserschaft mit auf eine geschichtlich-geografische Exkursion flussauf und -ab, zwischen Ursprung und Platzspitz. Exkursionen in die Orts- und Industriegeschichte entlang aller Flussabschnitte machen das oft unnahbar wirkende Gewässer greifbar. An seinen Ufern gedieh eine florierende Industrie, jahrhundertelang bis heute war und ist die Sihl auch konfessionelle Grenze, und an ihren Gestaden stritt man sich um die Gestaltung und Nutzung von Freiräumen...

Aufgeteilt in 13 Kapitel, ist das Buch ein sorgfältig erarbeiteter Wegbereiter für eine Annäherung an einen Schweizer Fluss, dessen Name wohl allen geläufig ist, dessen Geschichte und Verlauf aber sich wohl der Kenntnis der meisten entziehen.

Jean-Daniel Blanc, «Die wilde und die zahme Sihl – Eine Landschaft im Fluss der Zeit», 264 Seiten, Verlag Hier und Jetzt, ISBN 978-3-03919-547-3, Fr. 44.–