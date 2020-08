Die SLRG hat auch im Kanton Zug diesen Sommer viel zu tun Um eine Zunahme der Badeunfälle zu vermeiden, geht die Lebensrettungsgesellschaft auch im Kanton Zug auf Patrouille. Zoe Gwerder 03.08.2020, 05.00 Uhr

Die SLRG-Baderegeln in der Männerbadi Zug. Bild: Matthias Jurt (1. August 2020)

Coronasommer. Die Bezeichnung ist mehr als ein Begriff für den Sommer während der Coronapandemie. Denn das Wort ist unter anderem Ausdruck für die vielen Schweizer Touristen in der Schweiz, wie auch die vielen einheimischen Badegäste an den hiesigen Gewässern, die nicht wie in andern Sommern ins Ausland in die Ferien reisen können. Die Badis sind voll, und die Leute drängen sich insbesondere während der heissen Tage an den Gewässern in ihrer Umgebung. So auch im Kanton Zug, wo es vor allem am Zugersee zu grossen Menschenansammlungen kommt.

«Coronasommer» hat sich deshalb auch die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG auf die Fahne geschrieben. Sie will ihrem Kerngeschäft verstärkt nachgehen: Ertrinkungsunfälle verhindern.

Herbert Dörnberger, Präsident SLRG, Sektion Zug. Bild: PD

Im Kanton Zug fokussiert sich hierfür die lokale SLRG-Sektion auf den Zugersee. «Wir sind ein Verein, der auf Freiwilligenarbeit basiert. Entsprechend müssen wir unserer Ressourcen dort bündeln und einsetzen, wo am meisten Leute gemeinsam am Wasser ihre Zeit verbringen», erklärt Herbert Dörnberger. Er ist Präsident der SLRG-Sektion Zug. Für die Coronasommer-Aktion des Vereins sind in diesen Wochen auch am Zugersee SLRG-Mitglieder unterwegs auf Präventionspatrouille. «Wir wollen nicht Polizei spielen, sondern den Leuten im Gespräch auf Augenhöhe begegnen und sie für richtiges Verhalten sensibilisieren.»

Das Handy lenkt vom Beaufsichtigen ab

Ihre erste solche Patrouille haben Dörnberger und seine Kollegen bereits hinter sich. Am häufigsten hätten sie das Gespräch gesucht, weil Erwachsene die Regel, Kinder nur beaufsichtigt baden zu lassen und Kleinkinder in Griffnähe zu halten, zu wenig befolgt hätten. «Oft denken die Eltern, dass sie gleichzeitig aufs Handy schauen und ihre kleinen Kinder beaufsichtigen können. Aber wenn etwas passiert, dann geht’s meist extrem schnell und lautlos.»

Wie steht es um die Reuss? (zg) Auf politischer Ebene macht sich CVP-Kantonsrat Jean Luc Mösch Sorgen um die Sicherheit auf jenem Teil der Reuss, welcher an den Kanton Zug grenzt. Gemeinsam mit sechs Parteikollegen hat er einen entsprechenden Vorstoss eingereicht. In der Kleinen Anfrage will Mösch wissen, ob der Kanton Zug Präventionsmassnahmen gemeinsam mit den Kantonen Luzern und Aargau plane und wie die Kontrollen an der Reuss aussehen beziehungsweise, ob auch diese mit den Nachbarkantonen stattfinden. Die Politiker beziehen sich auf die aktuelle Situation während der Coronapandemie, während der die Leute vermehrt ihre Freizeit an Schweizer Gewässern verbringen.

Auch wegen Schwimmhilfen im tiefen Wasser hätten sie mehrmals Personen angesprochen. Denn Luftmatratzen und ähnliche Badeutensilien wie auch «Flügeli» sind keine sicheren Hilfsmittel bei Kindern. «Wenn beispielsweise ein Kind im Wasser die Arme streckt, können die ‹Flügeli› von den Armen abrutschen», erklärt Dörnberger.

Kaum von einer Ente zu unterscheiden

Guten Schwimmern, die über grössere Distanzen schwimmen wollen, rät der SLRG-Zug-Präsident zu einer Boje und einer leuchtenden Badekappe. «Denn vom Boot aus ist ein Schwimmer kaum von einer Ente zu unterscheiden.» Auch sei es wichtig, seine Schwimmutensilien wie Schlauchboote und SUP’s mit Name und Telefonnummer anzuschreiben – egal, ob sie im See oder in einem Fluss genutzt würden. «Ein herrenloses Boot kann einen Rettungseinsatz mit Helikoptersuche auslösen, da davon ausgegangen werden muss, dass eine Person ertrunken ist. Ist das Boot jedoch angeschrieben und bloss durch einen Windstoss ins Wasser geblasen worden, kann dank der Telefonnummer schnell verifiziert werden, ob es der Person, die es nutzte, gut geht.»

Grundsätzlich könne man festhalten, dass, wer die sechs Baderegeln einhalte beziehungsweise die sechs Flussregeln, gut fahre. Diese sind an den meisten Badestellen und Einbootstellen auf Tafeln aufgelistet oder auf der Website der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft www.slrg.ch unter dem Stichwort 3 x 6 Regeln zu finden.