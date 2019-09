Zu den nationalen Wahlen am 20. Oktober

Leserbrief Die Sorgen der jüngeren Generation ernst nehmen Zu den nationalen Wahlen am 20. Oktober

Die abgelaufene Herbstsession hat einmal mehr gezeigt, wie ziel- und lösungsorientiert die CVP-Fraktion in den eidgenössischen Räten agiert und erfolgreiche Politik betreibt. Das gilt für den Bildungs- und Forschungsbereich, für die Sicherheits-, Sozial-, Gesundheits-, Familien- und Alterspolitik. Als erste der bürgerlichen Parteien hat sich die CVP – seinerzeit initiiert durch CVP-Bundesrätin Doris Leuthard – stets weitblickend umwelt- und energiepolitisch engagiert. Auch bei der kürzlichen Klimadebatte wurden – massgeblich geprägt durch CVP-Ständeräte – wichtige Weichen für ein griffiges CO2-Gesetz beschlossen. Zweifellos wird die CVP sich auch im Nationalrat dafür einsetzen, dass das Pariser Abkommen in eine mehrheitsfähige Gesetzgebung mündet. Ungeachtet dessen, dass die SVP die Realitäten des Klimawandels und negative Folgen negiert. Offensichtlich will sie die Sorgen der jüngeren Generation diesbezüglich nicht ernst nehmen.

An diesem Beispiel zeigt sich, dass wie wichtig es ist, bei den Herbstwahlen im Stände- und im Nationalrat die politische Mitte zu stärken. Dies ist mehr als ein Vernunftsentscheid. Mit soliden Grundwerten der lösungsorientierten CVP lässt sich dem Volkswohl, den Familien, der Jugend und der Seniorenschaft sowie einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik am wirkungsvollsten dienen.

Auch in der neuen Legislatur wird die CVP auf Bundes- und Kantonsebene zielorientierte Rahmenbedingungen für eine ökosozial-basierte Marktwirtschaft und verantwortungsbewusste Klimapolitik aktiv unterstützen. Die globale und nationale Klima-Zukunft ist für die CVP also mehr als Wahltaktik: sie gehört zum politischen Credo und zur echten Mitverantwortung für kommende Generationen. Mit Ihrem Wahlzettel können auch Sie deren Durchsetzungskraft aktiv unterstützen.

Peter R. Hofmann, Oberägeri