Vereine/Verbände Die South Bronx zu Besuch in Cham Die Chamer Tanzakademie & Entertainment – Mavement Dance School hatte nach drei Jahren Eventpause nun endlich wieder mal den internationalen Star zu Gast für das MDS Groove Camp. 29.11.2022, 18.21 Uhr

Die Tanzgruppe inklusive Instruktor aus New York.

Das MDS Groove Camp hat Tradition und existiert bereits seit 2012. Hip-Hop-Geschichte, Graffiti-Lektionen und ganz viel Groove stand auch im diesjährigen internationalen Tanzcamp auf dem Programm.

Immer wenn die Tanzlegende aus der South Bronx nach Cham reist, hinterlässt er eine fast schon sichtbare Spur im Tanzsaal. Es ist der unvergleichliche New-York-Flavour, die geballte Energie der gelebten Tanzjahre ist während der Workshops zu spüren. Wichtigstes Motto: «First the groove and then the move» – Zuerst am Groove arbeiten und dann den Move hinzufügen. Klingt logisch.

Eine Ehre, von ihm unterrichtet zu werden

Mr. Wiggles schont die Tänzerinnen und Tänzer an dem Wochenendcamp nicht. Er sei damals auf der Strasse auch nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst worden.

Dennoch: Der Spirit, den er mitbringt, überwältigt die Interessenten und hinterlässt die meisten sprachlos zurück. «Es ist sehr inspirierend und verjüngt – es ist eine Ehre von ihm lernen zu dürfen!», meint Peter Pelican (52) nach dem Graffiti-Workshop begeistert. Die insgesamt 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind aus Bern, Zürich und der Ostschweiz angereist und übten während dreier intensiven Tage die vielen Grooves der Hip-Hop-Kultur.

Auf eine langjährige Partnerschaft

Der Stargast war sichtlich überrascht vom Zuger Niveau und meint rückblickend: «Wow! What you guys have here is incredible… That doesn’t exist somewhere else in Europe, if not in the world!» (Wow! Was ihr hier habt, ist unglaublich… Das existiert nirgends sonst in Europa, wenn nicht weltweit!) Damit war klar: Wer so viel Herzblut in seine Kunst steckt und dies in einer bescheidenen und liebevollen Art an die neue Generation weitergibt, muss belohnt werden. Seit 2011 bringt das MDS-Duo (Profitänzer und Unternehmer Mave Velo und Caroline Liechti) die Hip-Hop-Kultur in Form von lebenden Legenden nach Zug und dies in regelmässigen Abständen. Das wird nun mit einem Anerkennungszertifikat besiegelt und bestätigt die langjährige Partnerschaft, sowohl privat wie auch geschäftlich.

Als einzige Schweizer Künstler können sie sich nun offizielle Geschäftspartner des Rock Steady Crew – und Electric Boogaloo Mitglieds Mr. Wiggles nennen. Mit diesem Privileg in der Hand wollen die beiden Zuger Künstler als MDS-Duo die Tanzwelt neu erobern und dorthin zurück, wo sie kurz vor der Pandemie waren. Sie werden ein neues Produkt an das internationale Publikum bringen und die Welt dazu auffordern, stets den Groove beizubehalten und dabei die Freude und Hoffnung am Leben nicht zu verlieren. «Das ist das, was die Menschen da draussen brauchen. Und zwar lieber gestern statt morgen!», so das Duo. Die Zuversicht steht dem MDS-Duo ins Gesicht geschrieben.

Für Mavement: Caro G. Liechti