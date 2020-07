Die Spitex Kanton Zug mahnt zur Vorsicht vor Betrügern Alle Mitarbeiter der Spitex sind immer in Berufskleidung und mit einem Personalausweis zu den Kundeneinsätzen unterwegs, teilt die Institution mit. 21.07.2020, 11.45 Uhr

Die Spitex Kanton Zug weist in einer Medienmitteilung die Bevölkerung darauf hin, dass all ihre Mitarbeitenden immer in Berufskleidung und mit einem Personalausweis unterwegs seien. Dies gehöre «zu einem professionellen Betrieb in der ambulanten Pflege und Betreuung zu Hause».