Die Sprinterin Géraldine Frey hofft auf das Saisonfinale in Zug mit Mujinga Kambundji Die 22-Jährige aus Unterägeri fiebert den Schweizer Staffelmeisterschaften entgegen. Die Coronasaison könnte positive Auswirkungen auf ihre sportliche Laufbahn haben. Raphael Biermayr 12.05.2020, 11.45 Uhr

Géraldine Frey trainiert mitunter auf der Bahn beim Schulhaus Schönenbüel in Unterägeri. Bild: Maria Schmid (11.Mai 2020)

Die Schweizer Staffelmeisterschaften bilden im nationalen Leichtathletikkalender üblicherweise den Saisonabschluss der Läufer. Sie finden für gewöhnlich keine breite Beachtung. In diesem Jahr ist das anders. Einerseits, weil der die Wettkämpfe durchführende LK Zug das Schweizer Aushängeschild Mujinga Kambundji (27) dafür gewinnen konnte (siehe Box). Andererseits, weil sie wegen der Covid-19-Pandemie wohl einer der wenigen stattfindenden Leichtathletikanlässe überhaupt sein könnten.

Gleich vier Kambundjis sind für Zug gemeldet Mujinga Kambundji (27) wird mit ihren drei Schwestern Kaluanda (29), Muswama (24) und Ditaji (17) für den ST Bern über 4 x 100 Meter zu den Schweizer Staffelmeisterschaften vom 20. September in Zug antreten. «Es ist das erste Mal, dass sie zu viert in einer Staffel laufen», sagt Jan Mühlethaler, der Generalsekretär des Organisationskomitees im Leichtathletikklub Zug. Zu dritt waren die Kambundjis bereits schnell unterwegs: Vor zwei Jahren stellten Mujinga, Muswana und Ditaj mit Florence Nri den aktuellen Vereinsstaffelrekord von 44,86 Sekunden auf. Der Kontakt zum Schweizer Sprintstar – Mujinga Kambundji gewann WM-Bronze über 200 Meter und EM-Bronze über 100 Meter – kam gemäss Jan Mühlethaler über Jörg Kürzi zustande. Der frühere OK-Präsident des Quer durch Zug hatte sie für jenen Anlass im Jahr 2017 als Ehrengast gewonnen. Kambundji wird auch am diesjährigen Bettagsmeeting vom 19. September in Zug als Ehrengast figurieren und auch Autogramme schreiben. Dieses kostenpflichtige Engagement gönnt sich der LK Zug gewissermassen zum 75-Jahr-Bestehen in diesem Jahr. Muijinga Kambundji war 2015 anlässlich der Schweizer Leichtathletikmeisterschaften schon in Zug zu Gast. Bild: Christian H. Hildebrand (7. August 2015) Tartanbahn wurde während «Eidgenössischem» ramponiert Die Staffelmeisterschaften vom Folgetag fallen mit der offiziellen Eröffnung des im Auftrag der Stadt sanierten Zuger Leichtathletikstadions Hertiallmend zusammen. Unter anderem wird die Tartanbahn blau statt rot sein. Der Ersatz der Bahn war spätestens nach dem Eidgenössischen Schwingfest 2019, als unter anderen die Steinstösser darauf tätig waren, vonnöten, sagt der LKZ-Wettkampfleiter Jan Mühlethaler. «Auf der alten Bahn hätten wir keine Staffelmeisterschaften mehr durchführen können.» Ob die Meisterschaften stattfinden werden, ist wegen der Covid-19-Pandemie noch ungewiss. Die Organisatoren rechnen mit einem Entscheid bis Ende Mai.

Sicher ist das noch nicht. Géraldine Frey hofft jedenfalls darauf, ihren Verein LKZ an diesen ersten Staffelmeisterschaften in Zug seit 1986 vertreten zu können. Die 22-Jährige aus Unterägeri gehört zu den schnellsten Frauen der Schweiz. In der Saison 2019 lief sie über 100 Meter in 11,47 Sekunden persönliche Bestzeit, womit sie in der Bestenliste Rang 5 einnahm.

Géraldine Frey gewinnt 2019 über 100 Meter den Schweizer U23-Meistertitel:

Damit unterstrich sie ihr Potenzial: Frey ist die Jüngste der Schweizer Top Five im vergangenen Jahr. Zur Belohnung durfte sie als Ersatzläuferin mit der Nationalstaffel zu den Weltmeisterschaften reisen. Auch Adidas traut ihr anscheinend eine gute Entwicklung zu. Anfang März gab Géraldine Frey auf Instagram bekannt, dass der Sportartikel-Gigant sie neuerdings unterstützt.

2019 gab es noch Wettkämpfe: Géraldine Frey zeigt ihr Können an den Schweizer Vereinsmeisterschaft in Hochdorf. Bild: Hanspeter Roos (3. Juni 2019)

Training auf der Schulhauslaufbahn

Nur zu gern hätte sie gezeigt, was in ihr steckt. Doch statt gezielter Trainings in ihrer Gruppe in Zürich befolgt sie derzeit meist allein die – digital mitgeteilten – Vorgaben ihrer Trainerin Rita Schönenberger. Zu allem Überfluss kann Frey die Trainings nicht auf der Leichtathletikanlage in Zug absolvieren, da diese gegenwärtig saniert wird. Stattdessen sieht man sie beispielsweise auf der 100-Meter-Bahn beim Schulhaus Schönenbüel trainieren, «ab und zu auch an einer steilen Strasse», schildert sie. Mangels Wettkämpfen absolviere sie gerade einen weiteren vierwöchigen Aufbaublock, in dem auch an der Technik gefeilt werde. «Das ist cool, denn während der Wettkampfsaison ist das kaum möglich», führt Géraldine Frey aus. Die Sprinterin hat beim Alleintraining etwas über sich erfahren:

«In der Gruppe kann man sich gegenseitig und damit viel leichter motivieren. Jetzt braucht es eine grosse Portion Extramotivation, sich zu überwinden. Dass ich diese Extramotivation aufbringen kann, gibt mir ein gutes Gefühl.»

Auch auf der Ausbildungsebene gewinnt sie der aktuellen Situation Vorteile ab. In ihrem Pharmaziestudium könne sie Prüfungen vorziehen, um nächstes Jahr mehr Zeit für den Sport zu haben.

Bild: Maria Schmid (Unterägeri, 11. Mai 2020)

Das kann besonders wertvoll sein, denn im Sommer 2021 werden die in diesem Jahr verschobenen Olympischen Spiele ausgetragen. Und wer weiss angesichts der verlängerten Selektionszeit und ihrer körperlichen Entwicklung: Vielleicht wird die schwierige Coronasaison 2020 äusserst positive Auswirkungen auf Géraldine Freys sportliche Laufbahn haben.