Die Stadt Zug ist endlich angekommen Der Umzug der Zuger Stadtverwaltung fand am Dienstagabend auch im Parlament seinen Abschluss. Andrea Muff 21.01.2020, 19.42 Uhr

Im Juli des vergangenen Jahres ist die Stadtverwaltung an die Gubelstrasse 22 gezogen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. Juli 2019)

Die Zuger Stadtverwaltung hat im vergangenen Sommer ihr neues Domizil bezogen. Mit dem Umzug in den ehemaligen Hauptsitz der Landis & Gyr an der Gubelstrasse 22 wurde die Verwaltung zentralisiert und es kehrte Ruhe um einen jahrelangen Streit ein (siehe Box).

Auch politisch wurde am Dienstagabend ein weiteres Kapitel geschlossen: An der Sitzung des Grossen Gemeinderats der Stadt Zug (GGR) waren die Motion der FDP-Fraktion betreffend «Folgekosten des Verwaltungsumzugs im Griff behalten» und die Interpellation der SVP-Fraktion «Zur Eröffnung der neuen Stadtverwaltung im LG 22 – Sommer 2019» traktandiert. Interpellant Philip C. Brunner (SVP) erinnerte in seinem Votum an die Vergangenheit und an die Motivation, mit dieser Interpellation den fast 7,5-jährigen Prozess abzuschliessen. «Das Stadthaus sehe ich als Symbol für eine gute Stadt, die zu ihren Mitarbeitern schaut und gute Leistung erbringt», erklärte Brunner. Sein Fazit: «Der Rückblick war uns wichtig.»

«Erfolgsgeschichte» und «Glücksfall»

Auch Monika Mathers (Alternative-CSP) betonte: «Wir treffen uns heute zu einer Art Nachlese der ganzen Geschichte.» Zudem sei «trotz aller Unkenrufe» alles wie geplant vonstattengegangen, meinte Mathers weiter. FDP-Sprecherin Maria Hügin betonte den Kauf als «Erfolgsgeschichte und Glücksfall» für die Stadt Zug. «In Bezug auf den Ausbau der Verwaltung ist es wohl noch etwas zu früh, um Bilanz zu ziehen», fügte sie hinzu.

Die FDP-Motion vom 24. Juli 2012 beantragte der Stadtrat, als erledigt abzuschreiben. Ein gegenteiliger Antrag wurde von keinem Gemeinderat gestellt. Einer der damaligen Motionäre, Werner Hauser (FDP), hielt in seinem Votum aber fest: «Da der Erwerb der Liegenschaft ein politischer Entscheid war, darf der Kauf aus kaufmännischer Sicht nicht beurteilt werden.»