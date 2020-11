Die Stadtzuger Parlamentarier sollen ab 2021 höher entschädigt werden Um insgesamt rund 36'000 Franken sollen die Entschädigungen der Gemeinderäte und Fraktionen ab nächstem Jahr höher ausfallen. Das sei vertretbar, findet das Büro des Rates. Harry Ziegler 04.11.2020, 05.00 Uhr

Die Stadtparlamentarier sollen künftig besser entschädigt werden. Bild: PD

Seit dem 1. Januar 2000 ist das aktuelle Entschädigungsreglement des Grossen Gemeinderates (GGR) der Stadt Zug in Kraft. Und damit auch die ausgerichteten Entschädigungen, die im ungünstigsten Fall gleich geblieben, im günstigsten immerhin der Teuerung angepasst wurden. Nun soll das entsprechende Reglement überarbeitet werden. Das Büro des GGR unterbreitet dem Parlament eine entsprechende Teilrevision.

Aktuell erhält der Ratspräsident (der Teuerung angepasste) 209,45 Franken pro Sitzung. Ein Mitglied des GGR-Büros – also Vizepräsidentin oder -präsident und Stimmenzähler – 151,30 Franken. Ein einfaches Mitglied des Rats erhält 139,65 Franken. Die Grundentschädigung, die jedes Parlamentsmitglied als Entgelt für die Sitzungsvorbereitungen erhält, beträgt 600 Franken/Jahr. Und zusätzlich erhält aktuell jede Fraktion 5000 Franken und 430 Franken pro Mitglied und Jahr.

Moderate Anpassung

Die Diskussionen im Grossen Gemeinderat vom 9. September, zeigten vor allem eines: Den Bedarf, die Entschädigungen an die steigende Arbeitslast anzupassen.

Moderat angehoben wird das Sitzungsgeld für ein einfaches Mitglied des GGR auf 150 Franken (aktuell 139.65 Franken). Jenes der Mitglieder des Ratsbüros wird von 151,30 auf neu 160 Franken angepasst. Das Sitzungsgeld der Präsidentin oder des Präsidenten des Rates soll von aktuell 209,45 auf neu 250 Franken steigen.

Vorgesehen ist, dass die Präsidentin oder der Präsident des Parlaments neben den ordentlichen Bezügen neu eine Grundentschädigung von 500 Franken/Jahr erhält. Damit soll die erhöhte Arbeitslast entschädigt werden. Erhöht wird auch die Grundentschädigung pro GGR-Mitglied von heute 600 auf 1000 Franken.

Neu sollen die Fraktionsentschädigungen von aktuell 5000 Franken/Jahr auf neu 6000 Franken/Jahr angehoben werden. Zudem soll die Entschädigung pro Fraktionsmitglied von aktuell 430 auf 500 Franken angehoben werden.

Mehrkosten sind «verhältnismässig und vertretbar»

Das Büro des GGR rechnet mit Mehrkosten von insgesamt knapp 36'000 Franken. «Das Büro GGR vertritt die Ansicht, dass diese Mehrkosten verhältnismässig und vertretbar sind», heisst es in der Vorlage zur Teilrevision des Reglements. Auf grossen Widerstand dürfte die Vorlage kaum stossen, hat sich das Büro bei der Ausarbeitung doch an die Voten anlässlich der Erheblicherklärung der Motion gehalten. Zwar habe es dannzumal auch kritische Stimmen gegeben, die sich eher auf die Erhöhung der Fraktionsentschädigungen konzentrieren wollten. Alles in allem, so das Büro, sei aber eine ausgewogene Vorlage ausgearbeitet worden.

Diskutiert worden war bei der Ausarbeitung der Vorlage, ob weitere Änderungen vorgenommen werden sollten. Darauf wurde aber laut Bericht bewusst verzichtet. «Insbesondere soll der Stundenansatz für Spezialarbeiten nicht geändert werden, da dieser in Ergänzung zu der ordentlichen Rats- und Kommissionstätigkeit zu sehen ist. Der Stundenansatz wird deshalb lediglich dem aktuellen Stand der Teuerung (58,20 Franken) angepasst und gerundet (60 Franken).» Wie bisher sollen die Sitzungsgelder sowie der Stundenansatz für Spezialarbeiten dem geltenden Landesindex für Konsumentenpreise unterworfen sein.