Vereine/Verbände Die Strasse gehörte den Velos Rund 70 Personen fuhren anlässlich des autofreien Tages mit ihren Velos läutend durch die Stadt. 27.09.2022, 20.38 Uhr

Dies wurde an der Velodemo in Zug anlässlich des internationalen Autofreien Tages am 22. September 2022 gefordert, die einmal mehr von der Alternative – die Grünen (ALG) organisiert wurde. In der Begleitung der Polizei pedalten an die 70 Personen läutend durch die Stadt und machten auf die Problematik des sicheren Velofahrens aufmerksam. Obwohl immer mehr Menschen auf das Fahrrad als klimaschonendes und schnelles Verkehrsmittel für Kurzstrecken umsteigen, kommt der Ausbau eines Velonetzes im Kanton Zug schlecht voran. Zudem braucht es mehr zentralgelegene gedeckte Veloabstellplätze, insbesondere an Bahnhöfen, Schulen, bei Einkaufsläden und Gewerbezentren.

ALG reichte mit Pro Velo Zug-Initiative ein

Im Juni dieses Jahres reichte die ALG zusammen mit dem VCS Zug und Pro Velo Zug die Velonetz-Initiative ein. Diese verlangt unter anderem, dass im Kanton Zug ein attraktives Velonetz geschaffen wird, das wenn möglich vom Autoverkehr und Fussgängerbereich separiert wird. «Das Velo schont nicht nur die Umwelt, sondern braucht wenig Platz und ist erst noch gesund», meinte Regierungsratskandidatin Tabea Zimmermann Gibson. Mit dem Ausbau des Veloverkehrs kann der Kanton Zug einerseits helfen die Klimaziele zu erreichen, andererseits kann die Lebensqualität in den Dörfern erhöht werden.

Für die Alternativen – die Grünen (ALG): Tabea Zimmermann Gibson

Vereine & Verbände: So funktioniert’s

Ihre redaktionellen Beiträge sind uns sehr willkommen. Wir nehmen gerne Berichte entgegen, weisen in dieser Rubrik allerdings nicht auf kommende Anlässe hin. Ihre Texte und Bilder für diese Seite können Sie uns per E-Mail senden.



Unsere Adresse lautet: redaktion-zugerzeitung@chmedia.ch.



Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Rubrik Texte von maximal 3500 Zeichen abdrucken. Fotos sollten Sie in möglichst hoher Auflösung an uns übermitteln. Schicken Sie sie bitte als separate Bilddatei, nicht als Teil eines Word- Dokuments.



Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne können Sie den Artikel-Link auch auf dem Social-Media-Account Ihres Vereins posten.