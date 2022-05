Kolumne «Standpunkt»: Die ukrainischen Kinder in der Stadt Zug Gemeinderätin Dagmar Amrein zur Situation geflüchteter Kinder in der Stadt Zug. Dagmar Amrein, Gemeinderätin ALG, Zug 10.05.2022, 05.00 Uhr

Der kleine Kindergärtler sitzt mit grossen Augen schweigend im Kreis. Er ist hellwach, beobachtet gut, scheint aber auch etwas erschlagen zu sein von den vielen Eindrücken. Seine Familie ist vor wenigen Wochen aus der Ukraine geflüchtet. Nun lebt er bei einer Gastfamilie in Zug. Er darf heute zum ersten Mal mit seinem Gastbruder in den Kindergarten gehen.

Wenig später in der Pause hat der Junge das Nachdenken vergessen. Er rennt seinem Gastbruder hinterher, klettert auf dem Spielplatz, ist ganz im Hier und Jetzt.

Um ein Trauma zu verarbeiten, braucht es im ersten Moment vor allem eines: das Erleben von Normalität. Deshalb ist es so wichtig, dass die ukrainischen Kinder sehr bald einen geregelten Tagesablauf haben, dass sie spielen und lernen können. Aber: Wo sind sie denn, die ukrainischen Kinder in der Stadt Zug?

Bei den Stadtschulen Zug sind aktuell 27 Kinder angemeldet, 7 im Kindergartenalter, 12 in der Primarschule und 8 in der Oberstufe. Es wird davon ausgegangen, dass noch weitere Kinder schon hier in Zug, jedoch noch nicht angemeldet sind.

Bis anhin hörte man vor allem von vielen Ukrainern in Menzingen und Risch. Dies hängt damit zusammen, dass diese Gemeinden schnell Räume für kollektive Unterkünfte zur Verfügung stellen konnten. Solchen Wohnraum zu finden, war für die Stadt Zug nicht leicht.

Nun aber steht fest: Es ist eine Unterkunft für 300 Personen bereit, deren Ankunft in den nächsten Wochen erwartet wird. Davon sind ca 30 Prozent Kinder. Es werden also bald weitere 60 bis 90 ukrainische Kinder bei uns leben und zur Schule gehen.

Die Stadt Zug hat in kürzester Zeit ein dreistufiges Modell erarbeitet: In einer ersten Phase können die ukrainischen Kinder die hier ansässige ukrainische Schule besuchen. Danach kommen sie in eine DaZ-(Deutsch als Zweitsprache)-Klasse. Mit genügend Sprachkenntnissen werden sie sodann in die Regelklassen integriert. In der Stadt Zug sind aktuell zwei weitere DaZ-Klassen geplant.

Für diese gilt es nun Schulräume, Pulte und vor allem Lehrpersonal zu finden. Denn schweizweit haben momentan alle Gemeinden dasselbe Problem: Man findet keine Lehrkräfte mehr. Die Stadtschulen klopfen nun bei pensionierten Lehrpersonen an.

Glücklicherweise haben wir einen Standort-Vorteil: Als internationale Kleinstadt hatte Zug schon lange vor dem Krieg ukrainische Bewohner. Ein ukrainisches Honorarkonsulat befindet sich in der Altstadt und es melden sich immer wieder ukrainische Menschen, die bereit sind zu helfen. Allerdings sprechen nur wenige nebst Ukrainisch, Russisch und Englisch auch Deutsch.

Fazit: Die Stadt Zug wird sich auf ein langfristiges Engagement einstellen müssen. Es braucht pragmatische Lösungen, einen langen Atem und es braucht Geld.

Wir leben in einer sehr privilegierten Gesellschaft. Diese Privilegien bringen aber auch Verantwortung mit sich. Die Stadt Zug kann und will Verantwortung wahrnehmen und Geflüchteten helfen. Nebst dieser Hilfe dürfen wir aber nicht vergessen: Eigentlich bekämpfen wir damit nur die Symptome, die Folgen des Krieges. Nebst diesen Hilfestellungen ist es entscheidend, dass wir alles dafür tun, damit dieser Krieg endet.

Aktuell der beste Hebel ist, kein russisches Gas und Öl mehr zu kaufen. Denn mit dem Geld, das wir für Gas und Öl bezahlen, finanziert Russland seinen Krieg. Die Stadt Zug soll gerade jetzt Private und Unternehmen, die willig sind, ihre Heizungen umzustellen, grosszügig unterstützen!

