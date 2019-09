Leserbrief Die Umfahrung Cham-Hünenberg ist notwendig «Strassenprojekt vor Gericht», Ausgabe vom 24. September

Beim VCS um den rührigen Geschäftsführer Goran Vejnovic und zwei weiteren Einsprechern möchte ich mich bedanken für die nun seit dem 11. März 2007 blockierte Realisierung der Umfahrung Cham-Hünenberg (UCH). Seit der positiven Abstimmung durften wir Anwohner entlang der Zugerstrasse in Cham auf eine umgehende Realisierung des Projektes hoffen.

Sehr irritiert kann ich nun aus der Zeitung erfahren, dass noch drei Einsprachen vor dem Bundesgericht hängig sind. Dass nun der VCS versucht, die Abstimmung von 2007 als Schwindel hinzustellen, ist eine Frechheit. Zwölf Jahre nach der Abstimmung sind Neuberechnungen zum Verkehr wohl eine Farce. Denn für diese Aussage können sie sich auch an uns Anwohner wenden, die eine massive Zunahme des Verkehrs seit 2007 auch feststellen können. Das der VCS und weitere Sympathisanten keine UCH wollen, ist schon lange klar. Wir Bewohner an der Zugerstrasse sollen gefälligst die Emissionen ertragen. Zumal in dieser Planungszone ein erhöhter Emissionsausstoss möglich ist. Nur hat auch ein erhöhter Ausstoss seine Grenzen! Wir Anwohner haben auch ein Anrecht auf Schutz unserer Gesundheit.

Mit Einsprachen und weiteren taktischen Verhinderungsbemühungen wird es für uns mit den täglichen Belastungen vor unserer Haustüre nicht besser. Den Einsprechern ist dies ja egal. Sie leiden nicht unter den Belastungen. Vom VCS erwarte ich bei einer Nichtablehnung ihrer Beschwerde am Bundesgericht, dass sie als Verband uns umgehend einen Vorschlag auf den Tisch legen, der in zwei Jahren fertig umgesetzt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wäre dann nämlich die Eröffnung der UCH geplant gewesen.

Viktor Jans, Cham