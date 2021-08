Leserbrief Die Umstellung der WWZ ist überhastet und wenig durchdacht WWZ kippt analoge Radiosender, Zuger Zeitung vom 13. August 25.08.2021, 17.41 Uhr

Anfang August erhielten die Kabelkunden der WWZ mitten in der Ferienzeit eine Mitteilung, dass bereits am 1.September das analoge Signal abgeschaltet würde. Besser kann man wohl die Geringschätzung seiner Kunden nicht zum Ausdruck bringen. Im Prospekt prahlt man mit 200 Sendern und will der Kundschaft eine unbrauchbare Box verkaufen, mit der man aber nur neun Sender auswählen kann.