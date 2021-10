Leserbriefe Die Verharmlosung der Impfung ist ärgerlich Zur Situation bezüglich Covid-19-Bekämpfung 05.10.2021, 16.50 Uhr

Die Intransparenz um die Impffrage ist störend und schafft kein Vertrauen. In den USA gibt es eine Datenbank über Sterbefälle als Folge der Impfung. Es sind mehr als 10000, und die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein. Wer behauptet, dass dieser Impfstoff problemlos ist und keine langfristigen Schäden verursacht, sagt nicht die Wahrheit.

Tatsächlich wurde jeder andere Impfstoff zuerst zehn Jahre an Freiwilligen getestet, bis alle Nebenwirkungen erfasst und Schwächen ausgemerzt wurden, bevor man sie für die Masse frei gab. Das ist bei den Impfstoffen gegen Covid anders. Er wird an der Menschheit getestet. In meinem persönlichen Bekanntenkreis zähle ich drei Todesfälle nach den Impfungen, zusätzlich zwei Hirnschläge, eine temporäre Erblindung, einen Herzinfarkt, ein beschädigtes Nervensystem, diagnostiziert für den Rest des Lebens (junger Mensch). Bei den Todesfällen (alle im siebten Lebensjahrzehnt) war eine Vorerkrankung vorhanden, die anderen beiden waren gesund. Die beiden Hirnschläge erlitten zwei absolut fitte Freunde, die seit Jahren täglich Jogging betreiben. Im April dieses Jahres gab die FDA (US-Zulassungsbehörden für pharmazeutische Produkte) bekannt, dass die Entzündungen von Herzen nicht von diesen Impfstoffen stammen. Mitte Jahr gab sie dann eine Warnung heraus, dass dem doch so sein kann. Es ärgert mich, wenn Politiker, Wissenschafter und andere diese Impfung verharmlosen. Die Impfung kann für viele Menschen harmlos sein, aber für andere eben nicht.

Deshalb beendet dieses Herumhacken auf den Ungeimpften. Wenn die Impfung nützt, wie vielfach behauptet wird, dann brauchen Geimpfte die Ungeimpften nicht zu fürchten. Zudem kann das Virus mittels Impfung nicht ausgerottet werden, da es in Tieren mutieren kann. Wenn die Anzahl Intensivbetten unsere Gesundheitspolitik steuert, dann sollten Voraussetzungen geschaffen werden, um potenzielle Katastrophen zu bewältigen. Wenn Tests obligatorisch werden, dann kann man nicht Menschen mit tieferen Einkommen indirekt in die Impfung zwingen.

Felix Zulauf, Zug