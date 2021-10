Leserbrief Die Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt ist nur noch eine Erinnerung Gedanken zu Mensch und Umwelt vor dem Hintergrund der Pandemie 06.10.2021, 16.54 Uhr

Die älteren Menschen sind Zeugen einer dramatischen Veränderung unserer Natur und Umwelt. Die im Kopf gespeicherten Bilder einer natürlichen Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt bleiben schöne Erinnerungen von der Jugendzeit. Das seit über 70Jahren überproportionale Wachstum an allen Fronten, gepaart mit einer offensichtlichen Geringschätzung von Boden, Wasser und Luft haben unseren Lebensraum und unsere Lebensqualität massiv verschlechtert. Dazu ein Ausspruch: «Wenn es der Natur schlecht geht, dann geht es auch der Menschheit schlecht», oder umgekehrt. Der menschliche Körper ist ein faszinierender aber hochsensibler Organismus. Alles ist mit allem vernetzt und voneinander abhängig. Gesund zu werden und gesund zu bleiben, funktioniert nur mit ganzheitlichen Massnahmen. Weil jeder Mensch anders und einmalig ist, macht es wenig Sinn, wenn die unterschiedlichen Patienten gleich therapiert oder mit dem gleichen Medikament behandelt werden. Der Mensch ist, was er isst und trinkt; ob und wie er sich bewegt; ob und welchen Störfaktoren er sich aussetzt; ob und wie er sich Ruhe und Erholung gönnt. Der Mensch selber ist seiner Gesundheit und seines Glückes Schmid. Warum wohl sind in einem relativ kurzen Zeitraum die Gesundheitskosten um ein Vielfaches teurer geworden, während gleichzeitig die Auslagen für Nahrungsmittel deutlich gesunken sind?