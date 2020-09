Die Walchwiler Gemeinderäte verdienen ab dem Jahr 2021 mehr Die Gemeindeversammlung ist am Dienstagabend den Anträgen des Gemeinderats gefolgt. Dank eines Antrags von anderer Seite dürfen sich weitere Walchwiler Angestellte Hoffnungen auf höhere Bezüge machen. Raphael Biermayr 22.09.2020, 21.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Grundentschädigung der fünf Gemeinderäte in Walchwil steigt ab dem neuen Jahr um über 50 Prozent. Statt wie derzeit 27'700 Franken werden sie 42'305 Franken beziehen. Das haben die 85 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend durch die deutliche Annahme der Änderungen im Entschädigungsreglement beschlossen.

Darin ist auch vorgesehen, dass fortan nur noch der Gemeindepräsident (33'844 Franken) und der Vizepräsident (3384 Franken) eine fixe sogenannte Funktionszulage beziehen. Für die anderen wird eine Art Pott in der Höhe von 13 Stellenprozenten (24'640 Franken) geschaffen. Dessen Inhalt wird je nach Aufwand der Gemeinderäte infolge aktueller Geschäfte verteilt. In der laufenden Legislatur sollen je 5 Prozent (9477 Franken) an den Bauchef René Peyer (FDP) und den Schulpräsidenten Manuel Studer (CVP) gehen, 3 Prozent (5686 Franken) ist für die Vorsteherin des Dikasteriums Infrastruktur/Sicherheit Eveline Hunziker (FDP) vorgesehen.

Die Entscheide An der Walchwiler Gemeindeversammlung vom 22. September 2020 wurde Folgendes entschieden: Das Protokoll der Versammlung vom 11. Dezember 2019 wurde genehmigt; die Interpellation betreffend Themenkreis 5G in Walchwil wurde beantwortet; die Änderungen im Anstellungsreglement der Gemeinde wurden angenommen; die Änderungen im Entschädigungsreglement der Gemeinde wurden angenommen; dem Antrag der SP, mit den weiteren Behördenmitgliedern das Gespräch über deren Entschädigung zu suchen und allfällige Anpassungen auszuarbeiten, wurde zugestimmt; die Jahresrechnung 2019 wurde genehmigt.

Alle Gemeinderäte kommen zudem in den Genuss von Spesen in unveränderter Höhe von 12 Prozent der Summe aus Entschädigung plus Funktionszulage. Im Gegensatz zu heute werden die Walchwiler Gemeinderäte ab 2021 allerdings keine Sitzungsgelder mehr erhalten. Die Gesamtkosten für den Gemeinderat belaufen sich nach seiner eigenen Rechnung auf 303'240 Franken und liegen damit rund 27 Prozent höher als heute.

Nicht überraschend war dieses Traktandum das einzige, das für Diskussionen sorgte. Das Walchwiler SVP-Mitglied Jürg Steinacher schlug vor, die Verteilung der 13 Prozente im erwähnten Pott jährlich zu überprüfen, verzichtete aber auf einen Antrag. Der Gemeindepräsident Stefan Hermann (CVP) ging nicht auf den Vorschlag ein.

Auch andere sollen profitieren

Guido Suter richtete im Namen der SP stattdessen mittels eines Antrags einen Auftrag an den Gemeinderat: Er soll mit den weiteren Behördenmitgliedern, die unter das Entschädigungsreglement fallen - beispielsweise die Leitung der Feuerwehr - das Gespräch über deren Entschädigungen suchen und gegebenenfalls Anpassungen ausarbeiten. Die Entlöhnung dieser Behördenmitglieder werden, im Gegensatz zu der Entlöhnung des Rats, nach dem Vorschlag des Gemeinderats nämlich nicht verändert. Dieser Antrag fand eine Mehrheit.

Die restlichen Traktanden wurden durchgewinkt: Das gilt sowohl für das überarbeitete Anstellungsreglement, das unter anderem zeitgemässere Bedingungen für die Verwaltungsmitarbeiter beinhaltet, als auch für die Rechnung 2019. Der Ertragsüberschuss von 3,6 Millionen Franken ist dem Eigenkapital zugeführt worden, wodurch dieses bei über 30 Millionen Franken liegt.

Im Moment ist keine 5G-Anlage geplant

Überdies wurde eine Interpellation zum Thema 5G beantwortet. Wie der Bauchef René Peyer erläuterte, gibt es derzeit auf dem Gemeindegebiet weder eine solche Mobilfunkanlage noch sei eine geplant. Guido Suter, einer der drei Interpellanten, nutzte sein Recht auf eine Wortmeldung im Anschluss an die Beantwortung, um seine Abneigung gegen die 5G-Technologie kundzutun. Er bat den Gemeinderat eindringlich, dieses Thema mit Sorge zu behandeln. Der Gemeindepräsident Stefan Hermann sicherte ihm dies zu.

Grund für Applaus gab es im Gemeindesaal aufgrund der Traktandenliste keine. Dass dennoch ausgiebig geklatscht wurde, lag an Fiona Zimmermann. Die talentierte Velofahrerin gewann kürzlich den Schweizer Meistertitel im Strassenrennen der U17-Kategorie und wurde dafür vom Gemeinderat geehrt.