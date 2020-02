Die WWZ Energie AG startet Bauarbeiten beim Bahnhof Zug Das Projekt Energieverbund Circulago schreitet voran: Am 26. Februar beginnt die WWZ Energie AG mit einer weiteren Etappe beim Bahnhof Zug. 25.02.2020, 15.15 Uhr

(ls) Der Energieverbund Circulago gewinnt erneuerbare Wärme aus der Energie, die im Wasser des Zugersees steckt. In den Energiezentralen wird sie mittels Wärmepumpen erzeugt, über das Fernenergienetz verteilt und schliesslich über Wärmetauscher an die gebäudeeigenen Systeme abgegeben. Von der Energiezentrale im Metalli sollen unter anderem Gebäude westlich der Baarerstrasse mit Fernwärme und Fernkälte versorgt werden, wie die WWZ Energie AG in einer Mitteilung an die Anwohner schreibt.