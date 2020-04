Die WWZ hat die erste Zentrale von «Circulago» in Betrieb genommen

Circulago nutzt die Energie (Temperatur) im Wasser des Zugersees. Das Seewasser wird 400 Meter vor dem Ufer in 26 Metern Tiefe gefasst und zur Seewasserzentrale in der Schützenmatt transportiert, teilt die WWZ AG mit. Dort wird seine Temperatur, die konstant zwischen 4 und 8 Grad liegt, mittels Wärmetauscher an einen separaten Zwischenkreislauf übertragen und das Seewasser zurückgeleitet.

Der Zwischenkreislauf (Quellennetz) leitet die Energie in die Quartiere. In den Quartierzentralen wird Wärme hauptsächlich mittels Wärmepumpen erzeugt und über ein Fernwärmenetz feinverteilt; Kälte wird mittels Wärmetauschern direkt vom Zwischenkreislauf an ein Fernkältenetz übertragen und ebenfalls feinverteilt. Bei den Kunden werden Wärme respektive Kälte an die gebäudeeigenen Systeme übertragen und für Warmwasser und Heizung beziehungsweise Raumklima und Kühlung eingesetzt. Im Endausbau soll Circulago jährlich rund 25 000 Tonnen CO 2 einsparen, teilt die WWZ AG weiter mit.