Die Zeitumstellung führt zu mehr Unfällen mit Wildtieren Der abendliche Stossverkehr und die Wanderaktivität der Wildtiere finden während der Dämmerung statt. Priska Müller, Leiterin des Amts für Wald und Wild erklärt, wo sich die Unfallhotspots im Kanton Zug befinden. Carmen Rogenmoser 24.10.2020, 05.00 Uhr

Ab morgen wird es wieder eine Stunde früher dunkel. Die gemütliche Winterzeit bricht an. Man ist am liebsten zu Hause und möchte auf dem schnellsten Weg dorthin. Das allerdings ist nicht immer die beste Idee. Denn die Zeitumstellung hat nicht nur Auswirkungen auf unseren Alltag, sondern auch auf die Wildtiere. Der Tagesrhythmus ändert sich und die Stosszeiten des Berufsverkehrs verschieben sich um eine Stunde.

Rehe und Hirsche, die ebenfalls während der Dämmerung unterwegs sind, sind darauf nicht vorbereitet. Unfälle mit Wildtieren nehmen zu, diese Beobachtung macht man auch beim Amt für Wald und Wild des Kantons Zug. «Es ist eine Kombination zwischen Veränderungen des Verhaltens der Wildtiere aufgrund der Jahreszeit und der Zeitverschiebung», erklärt Amtsleiterin Priska Müller.

Das Wild stelle sein Verhalten während dieser Jahreszeit sowieso um. Das Laub fällt von den Bäumen, der Mais – ein beliebter Aufenthaltsort für Rehwild – wird gedroschen, dadurch verändert sich der Lebensraum. «Die Tiere suchen sich neue Gebiete», so Müller. Durch die Zeitumstellung fällt die Hauptverkehrszeit mit der grössten Aktivität der Tiere zusammen. Führe eine stark befahrene Strasse durch eine natürliche Bewegungsachse der Wildtiere – sogenannte Wildtierkorridore – könne es zu Unfällen kommen. Priska Müller erklärt:

«Kommt nun die Stosszeit mit dem Zeitpunkt des Eindunkelns und damit der grössten Wanderaktivität der Tiere zusammen steigt die Unfallwahrscheinlichkeit an.»

80 bis 100 Unfälle mit Rehen pro Jahr

Die Anzahl der Unfälle variiere jährlich stark. Hauptsächlich betroffen sind Rehe, Füchse und Dachse. Beim Reh sei die Anzahl Unfälle vom Bestand abhängig. Wenn der Bestand gross ist, steigen auch die Unfallzahlen. Durchschnittlich werden im Kanton Zug 80 bis 100 Rehe im Strassenverkehr überfahren. Kleinere Tiere werden oft nicht gemeldet und sind daher auch nicht in der Statistik erfasst, sagt die Amtsleiterin.

Sogenannte Unfallhotspots sind Strassen ausserhalb der Siedlungsgebiete, auf denen in der Regel mit einer höheren Geschwindigkeit gefahren werden kann und die durch Wildlebensraum führen. Im Kanton Zug gehören dazu die Hegiwaldstrasse in Baar und die Herrenwaldstrasse in Hünenberg Richtung Maschwanden (Zürich), die Ratenstrasse zwischen Alosen und der Kantonsgrenze zu Schwyz sowie die Strasse zwischen Breitfeld in Risch und Meierskappel (Luzern).

Entdeckt man am Strassenrand Wildtiere, sollte man das Tempo anpassen und die Lichter abblenden, aber auf keinen Fall dem Tier ausweichen, rät die Expertin. «Solche Ausweichmanöver können sehr gefährlich sein.» Und: Überquert ein Tier die Strasse, folgen meist noch andere. Ist es bereits zu spät und ein Aufprall kann nicht verhindert werden, sollte man unbedingt anhalten und über die Polizei den Wildhüter aufbieten, so Müller.

Im Kanton Zug unterhält das Amt für Wald und Wild einen Pikettdienst, der über die Zuger Polizei zu jeder Tages- und Nachtzeit aufgeboten werden kann. Schon die kleinste Kollision mit einem Tier kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Unfälle mit Wildtieren sind generell meldepflichtig und der Fahrer kann wegen Fahrerflucht angezeigt werden.