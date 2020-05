Die Zuger ALG-Fraktion reicht eine Motion für eine Standesinitiative ein Ziel ist es, die Versorgung mit den wichtigsten Medikamenten und Wirkstoffen auch in allfälligen künftigen Krisen zu gewährleisten. 06.05.2020, 05.00 Uhr

Wichtige Medikamente sollen nach dem Wunsch der ALG auch in der Schweiz produziert werden. Bild: Eveline Beerkircher

(mua) Die Fraktion Alternative – die Grünen (ALG) hat eine Motion für eine Standesinitia­tive zur Sicherung der Versorgung mit Medikamenten und Wirkstoffen eingereicht. Diese will den betroffenen Artikel in der Bundesverfassung entsprechend ergänzen und präzisieren, damit auch in Krisen die Versorgung der Bevölkerung mit den wichtigsten Medikamenten und Wirkstoffen gesichert ist.