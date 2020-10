Porträt Die Zuger GGZ darf ruhig weniger bescheiden sein, findet ihre Geschäftsführerin Maria Hügin (40) blickt auf ihr erstes Jahr an der Spitze des grossen Zuger Gemeinnützigkeitswerks zurück – und stellt eine politische Forderung. Raphael Biermayr 26.10.2020, 05.00 Uhr

Die GGZ-Geschäftsführerin Maria Hügin hatte in ihrem ersten Jahr natürlich auch mit coronabedingten Herausforderungen zu kämpfen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 16. Oktober 2020)

Die Gemeinnützige Gesellschaft Zug (GGZ) ist ein grosses Unternehmen. Sie setzt 56 Millionen Franken im Jahr um, und mit über 450 Mitarbeitern gehört sie zu den grössten Arbeitgebern im Kanton. Diese Zahlen sind vor allem auf die Rehaklinik Adelheid in Unterägeri zurückzuführen, deren Trägerin die GGZ ist. Die meisten Zuger dürften auch ohne einen Aufenthalt dort von GGZ-Angeboten profitiert haben, zum Beispiel vom Ferienpass.

Kinder geniessen seit Jahren die Angebote des Ferienpass. Hier zum Beispiel die Waldreise auf Ponys. Bild: Stefan Kaiser (Hagendorn, 13. Juli 2020)

Und dennoch macht es den Eindruck, dass die über 100 Jahre alte Institution vielen kein Begriff ist. Maria Hügin sieht das ähnlich. Sie ist seit einem Jahr Geschäftsführerin der GGZ und stellt fest, dass die Bekanntheit bei der jüngeren Generation ausbaufähig sei. Schliesslich gelte es, stets neue Mitglieder für den – heute über 1000 Personen umfassenden – Trägerverein zu finden. Um dies zu erreichen, «darf man ruhig häufiger über die guten Taten sprechen – auch wenn Bescheidenheit die GGZ auszeichnet», sagt sie. Hügin erwähnt in diesem Zusammenhang als Beispiel die beiden Fonds, die kulturelle und soziale Projekte im Kanton Zug unterstützen, und für die jährlich bis zu 100 Gesuche eingehen würden.

Auch das Rösslitram Baar (vorn: Fuhrhalterin Sonja Steiner), mit dem Recyclingmaterial gesammt wird, ist ein Angebot der GGZ. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 31. Januar 2019)

Die Pandemie bringt auch Positives mit sich

Auch die GGZ hatte und hat mit den Herausforderungen der Coronapandemie zu kämpfen. So etwa beim Umzug der Sennhütte, in der Süchtige therapiert werden, ins Gebiet Horbach auf dem Zugerberg. Wegen Verzögerungen bei Lieferungen habe man dabei improvisieren müssen, schildert Maria Hügin. Weitere GGZ-Angebote, wie die Freizeitkurse im Zuger Schulhaus Loreto, das Lokal Podium 41 oder der Bereich Arbeitsvermittlung, wurden während des Lockdowns vorübergehend ausgesetzt und nach Möglichkeit neu organisiert. Hügin sagt:

«Wir haben immer Lösungen gefunden. Das ist etwas Positives aus dieser Zeit, das bleibt.»

Im Gespräch über ihr erstes Jahr bei der GGZ spricht die Stadtzugerin, die zuvor im Sozialdepartement der Stadt Zürich tätig war, fast ausnahmslos von «wir» und nicht von «ich». Ganz so, wie es bei einem sozial ausgerichteten Werk erwartbar ist. Durch die schwierige Situation hätte sie sich den Mitarbeitern schnell verbunden gefühlt, «die Situation hat uns alle zusammengeschweisst», sagt Maria Hügin.

Bei Gewinn redet der Kanton mit

Doch die 40-Jährige ist auch studierte Betriebswirtin. Sie will die seit 2010 bestehende KMU-Struktur weiterentwickeln. Der Betrieb der GGZ ist allerdings nicht kostendeckend, sie ist deshalb auf Spenden sowie Abgeltungen der öffentlichen Hand aus Leistungsvereinbarungen angewiesen. Daraus sind Abhängigkeiten entstanden. So würde laut Hügin der Kanton im Fall eines Gewinns über dessen Verwendung mitbestimmen können. Im Fall eines Verlusts trage hingegen die GGZ das unternehmerische Risiko. Die Geschäftsführerin ist der Meinung:

«Wenn wir einen Überschuss erwirtschaften, wollen wir diesen auch in die Weiterentwicklung der Angebote investieren können.»

Diese politische Forderung kommt nicht von ungefähr. Maria Hügin sitzt für die FDP im Grossen Gemeinderat der Stadt Zug. Sie könne ihre unterschiedlichen Rollen gut auseinanderhalten, sagt sie, und führt aus: «In unserem Miliz-System geht fast jeder Politiker einer bezahlten Arbeit nach und engagiert sich in Vereinen. Wichtig ist, dass die Interessensverbindungen transparent sind und die Ausstandspflicht im Parlament eingehalten wird.»

Der neue Ökihof wird Veränderungen bringen

Kürzlich feierten die GGZ und ihre Geschäftsführerin einen Sieg an der Urne. Am 27. September nahm die deutliche Mehrheit der Stimmenden in der Stadt Zug den Bau des neuen Ökihofs im Göbli an. Nach dessen Fertigstellung kann die Gemeinnützige Gesellschaft Zug zum Jahresende 2022 dort folgende Angebote, die dem Bereich GGZ@Work angehören, konzentrieren: den Bauteilladen, den Büroservice, die Jobbörse, die Berufsintegration, die Werkstatt sowie die Geschäftsstelle.

Unter GGZ@Work gibt es verschiedene Arbeitsintegrationsprogramme für stellenlose Sozialhilfebezüger und Asylsuchende. Hier stellt Alali Ahmed im Herbst 2019 aus Werbeplanen vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Souvenirartikel her. Bild: Maria Schmid (Baar, 12. September 2019)



Gegenwärtig sind diese Angebote auf verschiedene Gemeinden verteilt. Die meisten davon sind Arbeitsintegrationsprogramme für stellenlose Sozialhilfebezüger und Asylsuchende. Maria Hügin rechnet wegen der Covid-19-Pandemie mit einer stärkeren Nachfrage danach. Das verdeutlicht die Notwendigkeit der GGZ im Kanton Zug. In diesem Zusammenhang kann sie sich aber nur bedingt darüber freuen.