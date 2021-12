Kantersieg im Derby: Die Zuger Highlands melden sich zurück

Unihockey Die Zuger Highlands fegen Luzern aus der Halle Der 13:4-Sieg im 1.-Liga-Derby wirkt klarer, als er tatsächlich zu Stande gekommen ist. Im ersten Drittel haben die Oberägerer Glück. Ruedi Vollenwyder 06.12.2021, 15.31 Uhr

Die Oberägerer haben häufig Grund zu jubeln Bild: Roger Zbinden (Oberägeri, 4. Dezember 2021)

Zum Auftakt der Saison glänzten die Zuger Highlands, die 1997 aus der Fusion mit den Bahehe Flyers Menzingen und dem UHC Ägeri hervorgingen, mit sechs Siegen in Serie. Doch dann lief bei den Zugern überhaupt nichts mehr zusammen. Aus den letzten sieben Partien schaute einzig ein 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen Waldenburg heraus. Woran lag’s, dass die Zuger Highlands in diese Negativspirale gerieten? «Wir spielten in den ersten Matches wirklich gut. Auch die engen Partien konnten wir gewinnen. Aber wir haben auch etwas über unseren Verhältnissen gelebt», analysiert Captain Daniel Meier diese positive Situation ehrlich. Dann schlug die Verletzungshexe bei den in Oberägeri beheimateten Highlands zu. «Wir mussten die eingespielten Linien auseinanderreissen. Von da an passte auch wegen des schmalen Kaders nicht mehr viel zusammen», blickt der Captain auf diese harte Zeit zurück. Deshalb kam dem Derby gegen Luzern (9. Rang/13 Punkte) erhöhte Bedeutung zu. Die Zuger (5. Rang/22 Punkte) unter dem finnischen Trainer Matti Keltanan (36) mit Zug-United-Vergangenheit wollten endlich den Turnaround schaffen.