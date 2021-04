Kolumne «Zuger Ansichten»: Die Zuger Politik macht vorwärts mit der Kinderbetreuung ALG-Kantonsrat Andreas Hürlimann zur jüngsten Familienpolitik des Zuger Kantonsparlaments. Andreas Hürlimann, Kantonsrat ALG, Steinhausen 11.04.2021, 19.38 Uhr

Gleichberechtigung und Chancengleichheit haben auch viel mit der freien Wahl des Familienmodells zu tun. Wenn eine Familie es möchte, soll eine erfolgreiche Berufstätigkeit für beide Partner möglich sein.

Andreas Hürlimann

Bild: Stefan Kaiser

Für eine freie Wahl des Familienmodells und der Kinderbetreuung braucht es entsprechende Rahmenbedingungen bei den Angeboten. Denn eine verlässliche und flexible Kindertagesbetreuung ist der Schlüssel für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Das sieht auch der Zuger Kantonsrat so. Er hat eine Motion, welche ich gemeinsam mit Karen Umbach (FDP) und Mitunterzeichnenden bereits 2018 eingereicht habe, an der letzten Kantonsratssitzung erheblich erklärt. Die Regierung hat damit einen klaren Auftrag für die weiteren Arbeitsschritte erhalten.

Ziel der Motion ist, dass Betreuungsangebote – falls die Nachfrage vorhanden ist – mindestens zwischen 7 und 18Uhr genutzt werden können. Gemeinsam mit weiteren Puzzlesteinen – wie etwa der Motion der CVP für ein bedarfsgerechtes Angebot im Bereich der Tagesschulen – kann ein erweitertes Betreuungsangebot den Lebensstandort Kanton Zug stärken. Das Leben von Familien kann ein Stück weit vereinfacht werden.

Immer wieder zeigt sich, dass gerade in den Schulferien Betreuungsangebote nach wie vor Mangelware sind. Für arbeitstätigen Eltern mit vier oder fünf Wochen Ferienzeit ist es immer wieder eine grosse Herausforderung und ein sich strecken in alle Richtungen, denn Schulferien machen bekanntlich ein Mehrfaches dieser Ferienzeit aus.

Die nun erheblich erklärte Motion hat darum zum Ziel, während mindestens zwölf Ferienwochen ein erwerbskompatibles und bedarfsgerechtes Ferienangebot für Kindergarten- und Schulkinder sicherzustellen. Das Bedürfnis nach einem bedeutend stärkeren Angebot in der familien- und schulergänzenden Betreuung ist nicht nur für mich und viele Experten offensichtlich.

Auch viele Gespräche und Rückmeldungen von Familien oder Alleinerziehenden zum Thema zeigen: Für viele sind fehlende Betreuungsangebote während der Ferienzeit ein Problem.

Deshalb war es auch sehr wichtig, dass der Kantonsrat nicht dem Antrag der Regierung gefolgt ist. Denn der Regierungsrat wollte bei diesem wichtigen Thema der Ferienbetreuung Abstriche machen. Es ist überaus erfreulich, dass dies eine klare Mehrheit im Kantonsrat ebenfalls anders sieht. Zudem: Die Investitionen in den Ausbau der Kinderbetreuung führen nach einem anfänglichen Defizit zu mehr Steuereinnahmen und stärkerer wirtschaftlicher Dynamik. Langfristig profitieren somit auch die Staatsfinanzen.

Auch gilt es zu berücksichtigen, dass sich in der Schweiz aufgrund der demografischen Entwicklung in einigen Branchen ein akuter Fach- und Führungskräftemangel abzeichnet. Es ist daher weitgehend unbestritten, dass unsere Gesellschaft nicht länger auf beide Elternteile als wertvolle Fachkräfte verzichten kann. Eine erfolgreiche Berufstätigkeit für beide Partner soll möglich sein, wenn dies gewünscht wird. Hürden in diese Richtung sollen abgebaut werden.

Glücklicherweise müssen wir im Kanton Zug für eine Verbesserung des Angebots nicht bei null anfangen. Es gibt bereits diverse Betreuungsangebote. Aber die Angebote sind nicht in allen Gemeinden verfügbar und die Nachfrage übersteigt das Angebot teilweise bei weitem. Ich bin gespannt auf die nächsten Schritte des Zuger Regierungsrats und hoffe auf eine rasche Umsetzung unserer Motion.



In der Kolumne «Zuger Ansichten» äussern sich Kantonsrätinnen und Kantonsräte zu einem frei gewählten Thema. Ihre Meinung muss nicht mit jener der Redaktion übereinstimmen.