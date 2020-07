Die Zuger Polizei macht auf den richtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern aufmerksam In den Tagen vor und nach dem 1. August kommt es immer wieder zu Unfällen mit Feuerwerkskörper. Die Zuger Polizei erinnert daran, im Umgang mit Feuerwerks-Artikeln vorsichtig zu sein. 30.07.2020, 16.00 Uhr

(haz) Am Samstag, 1. August, wird der Nationalfeiertag in der Schweiz gefeiert. An diesem Tag werden unzählige Raketen und Vulkane in die Luft gelassen. Da das Zünden von Feuerwerk nicht ungefährlich ist, empfiehlt die Zuger Polizei laut Medienmitteilung sich an die allgemeinen Vorsichtsmassnahmen im Umgang mit Feuerwerk zu halten.