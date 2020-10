Die Zuger Regierung geht davon aus, dass auch künftig keine zusätzlichen Pflegebetten nötig sind Die Pflegeheimplanung 2021 bis 2025 rechnet trotz einer Zunahme von über 65-Jährigen nicht mit einem grösseren Bedarf an Pflegeplätzen. Carmen Rogenmoser 16.10.2020, 05.00 Uhr

Vernehmlassung Anfang 2020 erarbeitete das Obsan die statistische Grundlage zur Pflegeheimplanung 2021 bis 2025 und errechnete bis zum Jahr 2040 Prognosen für den Bedarf an Pflegebetten im Kanton Zug. Die verschiedenen Parameter, die der Prognose zugrunde liegen, seien variabel, ist dem Bericht des Regierungsrats zu entnehmen. Dazu gehören etwa die Nutzung stationärer Pflegeangebote beziehungsweise die Verschiebung zu ambulanten Leistungen oder die Dauer der Pflegebedürftigkeit. Der Regierungsrat legte basierend auf der Obsan-Studie und den Anträgen der Gemeinden und Pflegeheime von 2015 bis 2020 1189 Betten fest. Mitgezählt sind dabei auch diejenigen Betten, die für kommende Jahre vorgemerkt sind (20 Betten im Pflegezentrum Baar, zehn Betten im Pflegezentrum Ennetsee, fünf Betten im Kur- und Erholungshaus Annahof in Unterägeri und ein Bett im Zentrum für Pflege und Betreuung Luegeten).

Für die nächste Phase wird von der Variante «shift ambulant» ausgegangen. Diese besagt, dass sich pflegebedürftige Personen gegenüber heute vermehrt zu Hause pflegen lassen oder andere intermediäre Strukturen nutzen werden. Mit der Verlagerung der Pflege in den ambulanten Bereich stelle sich ausserdem die Frage, ob grundsätzlich noch Betten für leicht pflegebedürftige Personen (Pflegestufe 1 und 2) eingeplant werden sollen. Zurzeit sind rund ein Drittel der Bewohner in den Zuger Pflegeheimen nicht oder nur leicht pflegebedürftig. Das bedeutet, dass sie täglich auf höchstens 40 Minuten pflegerische Unterstützung angewiesen sind. «Selbstverständlich werden Personen, welche aufgrund von sozialen Indikatoren beispielsweise Vereinsamung oder Verwahrlosung oder kognitiver Beeinträchtigung ein Pflegebett benötigen, unabhängig von der Pflegestufe einen Pflegeplatz erhalten», heisst es im Bericht des Kantons.

Gute Versorgung auf hohem Niveau

Die Gesundheitsdirektion habe die Ergebnisse der Studie einerseits in Expertengesprächen und andererseits mit der Konferenz der Sozialvorsteherinnen und Sozialvorsteher der Zuger Gemeinden (Sovoko) validiert. Die Experten seien sich einig, dass im Kanton Zug in der Langzeitpflege eine gute Versorgung auf hohem Niveau vorhanden sei. Die Auslastung sei über die letzten Monate konstant hoch gewesen, was sehr erfreulich sei. Hervorgehoben wurde aber auch, dass es immer wieder zu Engpässen gekommen sei und Patienten in seltenen Fällen ausserhalb der Region platziert werden mussten. Die Sovoko habe die Ergebnisse zustimmend zur Kenntnis genommen. «Auch wenn bis ins Jahr 2025 keine neuen Betten geplant werden müssen, braucht es Strategien, um die Bedürfnisse der Patienten vor allem im Bereich der ambulanten Angebote und intermediären Strukturen abdecken zu können», so die Gesundheitsdirektion.

Gemäss der Studie decken die 1150 betriebenen Betten und die in der Planungsperiode 2016 bis 2020 vorgemerkten, noch nicht in Betrieb genommenen beziehungsweise sistierten Betten – 39 an der Zahl – den Bedarf im Kanton Zug bis 2025 ab. Es sei sogar mit einem Überschuss von 31 Betten zu rechnen. Wie die Vergangenheit zeigte, könne sich die Ausgangslage rasch ändern. Deshalb wird die Gesundheitsdirektion beauftragt, spätestens 2023 den prognostizierten Bettenbedarf durch das Obsan überprüfen zu lassen.