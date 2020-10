Die Zuger Armbrustschützen sind wieder spitze: Mannschaftsmeister 2020

Armbrustschiessen: Zuger Christof Arnold gewinnt Silber an den Schweizermeisterschaften

An den Schweizermeisterschaften in Seen-Gotzenwil gewann Christof Arnold, ASG Zug, im Zweistellungswettkampf die Silbermedaille. In der gemischten Mannschaftsmeisterschaft konnte sich Zug 1 sogar als Sieger feiern lassen.