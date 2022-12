Frauen und Männer von Zug United treffen auf den Leader

Unihockey Die Zuger Topteams treffen auf den jeweiligen Leader Das Männerteam trifft in der LUPL-Meisterschaft auf den SV Wiler-Ersigen und die Langnau Tigers. Auch die Frauen werden doppelt gefordert. 09.12.2022, 05.00 Uhr

Alexander Hallén und die Zuger spielen zweimal. Bild: Maria Schmid (Zug, 20. November 2022)

Das Männerteam von Zug United empfängt am Sonntag den Leader und Rekordmeister SV Wiler-Ersigen in der LUPL (ehemals NLA). Motivieren für dieses Duell muss Headcoach Antti Ruokonen keinen Spieler.

Mit einem Sieg würden die sechstplatzierten Zuger weiterhin in Tuchfühlung mit der Tabellenspitze bleiben und gleichzeitig einen weiteren wichtigen Schritt Richtung Playoffs machen. Zudem ist das Hinspiel nicht vergessen: Am 24. September kassierte Zug United bei Wiler-Ersigen eine 0:10-Klatsche. Die Partie am Sonntag beginnt um 17 Uhr in der Kantonsschule-Halle.

Moral tanken in Langnau

24 Stunden vor diesem Kräftemessen müssen die Zuger noch bei den Tigers Langnau antreten. Kein einfaches Unterfangen in der Sporthalle Oberfeld (ab 17 Uhr). Punkte sind Pflicht, damit man mit einer guten Moral in erwähntes Spiel gegen den Leader steigen kann.

Dass in dieser Liga momentan alles möglich ist, zeigten die letzten Wochen. Wiler-Ersigen und der amtierende Meister GC Zürich mussten den einen oder anderen Punkt liegen lassen gegen vermeintlich schwächere Teams, was neue Spannung an der Tabellenspitze und am Tabellenende garantiert.

Frauen spielen am Samstag schon am Nachmittag

Auf die Zugerinnen mit Bianca Böhi warten schwierige Aufgaben. Bild: Jakob Ineichen (Zug, 19. November 2022)

Auch dem Zuger Frauenteam steht eine Doppelrunde in der LUPL bevor. Am Samstag empfängt der Viertplatzierte die siebtrangierten Wizards Bern Burgdorf (15 Uhr, Kantonsschule, Zug). Tags darauf folgt die schwere Reise zum Tabellenführer Kloten-Dietlikon Jets (19 Uhr, Stighag, Kloten).

Die Zugerinnen haben nach sechs Siegen in Serie zuletzt einen Rückschlag erlitten in der Meisterschaft. Sie unterlagen dem Team von Emmental Zollbrück mit 3:9. (mwy)