Unihockey: Zugerinnen gewinnen Krimi gegen Winterthur

Unihockey Die Zugerinnen feiern den zweiten Sieg Zug United gewinnt gegen Rychenberg Winterthur mit 6:5 in der Nationalliga A. Dennoch ist man im Team von Trainer Drago Petrovic nicht rundum zufrieden. 27.09.2021, 14.47 Uhr

Die Partie gegen Winterthur begann für die Zugerinnen vielversprechend. Bereits in der ersten Minute erspielten sie sich zwei gefährliche Torchancen. Und wenig später erzielte Julia Ravelius das 1:0. Auch in der Folge hielten die Zugerinnen das Spielgeschehen in der Hand. In der 6. Minute verwertete Ronja Bichsel einen Abpraller zum zweiten Treffer. Etwas überraschend gelang den Gästen der Anschlusstreffer, doch Ivana Supakova stellte das Skore noch vor der ersten Pause mittels Doppelschlags auf 4:1.