Dienstleistung Postversorgung: Hünenberg bekommt eine «Filiale mit Partner» Die Tage der Hünenberger Poststelle sind gezählt. Der Gemeinderat will demnächst informieren, wo die neue Partnerfiliale entstehen wird. Rahel Hug 20.09.2021, 12.22 Uhr

Die Poststelle an der Eichengasse. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 5. Januar 2021)

Nach einem Info-Anlass im Anschluss an die Gemeindeversammlung und einem Info-Tag vor Ort in der Postfiliale im Juni steht für den Hünenberger Gemeinderat fest: Er will gemeinsam mit der Post den Prozess für eine Postfiliale mit Partner in Hünenberg Dorf weiterführen. Bereits Anfang Jahr kommunizierte die Gemeinde, die Zukunft der Postversorgung im Dorf aktiv angehen zu wollen. Der Gemeinderat wollte nicht abwarten, bis die Post plötzlich von sich aus eine Änderung beschliesst. Bekanntlich werden schweizweit Poststellen geschlossen, weil die Nachfrage in den letzten Jahren stark gesunken ist.

Wie im aktuellen Gemeindeheft «Einblick» zu lesen ist, behielt sich der Gemeinderat vor, nach den beiden Anlässen gestützt auf die Reaktionen aus der Bevölkerung über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Am Info-Anlass vom 21. Juni seien nur wenige negative Voten zum Modell Postfiliale mit Partner geäussert worden. Das gelte auch für den Info-Tag vom 26. Juni. Wie Gemeindepräsidentin Renate Huwyler Auskunft gibt, haben die Vertreter der Post am Info-Tag 41 Kunden beraten. Die Grundstimmung war gemäss Mitteilung der Post «neutral bis positiv». «Drei Kunden waren gegen eine Umwandlung in eine Filiale mit Partner, zehn hatten eine positive Meinung und 28 waren in der Frage neutral», so Renate Huwyler.

Der Gemeinderat gehe deshalb davon aus, «dass die grosse schweigende Mehrheit eine neutrale bis positive Meinung zum Modell Postfiliale mit Partner hat». Huwyler ergänzt: «Für den Gemeinderat sind die gegenüber heute wesentlich längeren Öffnungszeiten ein wichtiger Aspekt.»

Blick ins Innere der Hünenberger Poststelle. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 5. Januar 2021)

Die Zentrumsüberbauung Maihölzli, die sich momentan im Bau befindet und bis im Herbst 2022 fertiggestellt sein soll, bietet nach Ansicht des Gemeinderats eine ideale Gelegenheit für die künftige Postversorgung. In der Vergangenheit war die Rede davon, dass die Partnerfiliale in der Migros untergebracht werden könnte, die in der Maihölzli-Überbauung ein Geschäft eröffnen wird. Die Gemeinde äussert sich noch nicht im Detail. Renate Huwyler sagt: «Den Namen des Partners wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen bekanntgeben.»

Und was passiert mit den bisherigen Räumlichkeiten der Postfiliale an der Eichengasse? Sie gehören der Post selber, die Gemeinde hat somit keinen grossen Einfluss auf die künftige Nutzung. Der Gemeinderat würde sich jedoch gemäss Renate Huwyler «eine attraktive publikumsfreundliche Nutzung wünschen, die das Zentrum von Hünenberg weiter aufwertet», beispielsweise ein Verkaufsgeschäft. Wie die Nachfrage bei der Post-Medienstelle zeigt, plant die Post die Räumlichkeiten an der Eichengasse 2 «zu gegebener Zeit» zu verkaufen.